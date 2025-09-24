En vivo

Chicas desaparecidas en La Matanza: encontraron dos cuerpos en Florencio Varela

Se sospecha que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez habrían sido asesinadas por una banda narco. Los cadáveres estaban enterrados.

24/09/2025 | 07:56Redacción Cadena 3

FOTO: Hallaron camioneta implicada en caso de jóvenes desaparecidas en La Matanza

  1.

    Audio. Chicas desaparecidas en La Matanza: encontraron dos cuerpos en Florencio Varela

    Radioinforme 3

    Episodios

La Policía bonaerense confirmó ese miércoles el hallazgo de dos cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela y hay hermetismo.

Según las primeras versiones, se sospecha que las tres jóvenes habrían sido asesinadas por una banda narco. Los cadáveres estaban enterrados.

En martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas.

Según se conoció, uno de los cuerpos fue encontrado enterrado en el patio de una casa, mientras que el segundo fue hallado calcinado dentro de la camioneta blanca, la cual tienen características similares a las que se habrían subido las chicas el pasado viernes, último día en el que fueron vistas.

Los operativos en la zona comenzaron tras detectar la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas.

Así, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una "fiesta narco".

Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que "limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados".

Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer, ambos detenidos.

Esta última es dueña de la casa previamente allanada y quien contrató a dos jóvenes para limpiar.

Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Qué se confirmó el miércoles? La Policía bonaerense confirmó el hallazgo de dos cuerpos en la búsqueda de tres jóvenes.

¿Quiénes son las jóvenes desaparecidas? Las jóvenes desaparecidas son Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

¿Dónde se llevó a cabo la búsqueda? La búsqueda se realizó en Florencio Varela.

¿Cuándo comenzaron los procedimientos? Los procedimientos comenzaron el martes por la noche.

¿Qué se encontró durante los procedimientos? Se encontraron manchas hemáticas y se detuvo a al menos cuatro personas.

