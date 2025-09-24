Video: así subían las chicas desaparecidas a la camioneta blanca

Una cámara de seguridad registró el momento en el que Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) se subieron a la camioneta blanca el pasado viernes 19 de septiembre y desaparecieron.

Este miércoles la Policía le confirmó que hallaron tres cuerpos en allanamientos en Florencio Varela.

En las imágenes captadas se observa la llegada de una Chevrolet Tracker blanca, la cual frena en la esquina, queda cerca de la rotonda de La Tablada, y es allí cuando las tres chicas se subieron al rodado.

Las cámaras lograron seguir el recorrido de la camioneta, hasta que se pierde en el cruce de las calles Crovara y General Paz.

De las primeras informaciones que surgen del caso se constató que las chicas fueron a una “fiesta narco” la cual había sido organizada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14.

Este es el momento exacto en el que las tres chicas desaparecidas en La Matanza suben a la camioneta blanca que apareció quemada: ¿qué les pasó a Brenda, Morena y a Lara? Encontraron dos cuerpos pic.twitter.com/dhmd8sTaJt — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 24, 2025

