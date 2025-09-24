En vivo

Sociedad

Video: así subían las chicas desaparecidas a la camioneta blanca

En Florencio Varela hallaron tres cuerpos y hay hermetismo por saber si son de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo o Lara Morena Gutiérrez.

24/09/2025 | 09:31Redacción Cadena 3

FOTO: Captura de video.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) se subieron a la camioneta blanca el pasado viernes 19 de septiembre y desaparecieron. 

Este miércoles la Policía le confirmó que hallaron tres cuerpos en allanamientos en Florencio Varela.

En las imágenes captadas se observa la llegada de una Chevrolet Tracker blanca, la cual frena en la esquina, queda cerca de la rotonda de La Tablada, y es allí cuando las tres chicas se subieron al rodado.

Las cámaras lograron seguir el recorrido de la camioneta, hasta que se pierde en el cruce de las calles Crovara y General Paz.

De las primeras informaciones que surgen del caso se constató que las chicas fueron a una “fiesta narco” la cual había sido organizada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14

Lectura rápida

¿Qué sucedió con las chicas? Tres jóvenes desaparecieron tras subirse a una camioneta blanca.

¿Quiénes son las chicas desaparecidas? Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

¿Cuándo ocurrió la desaparición? El hecho ocurrió el pasado 19 de septiembre.

¿Dónde fueron hallados los cuerpos? Los cuerpos fueron encontrados en Florencio Varela.

¿Por qué se relaciona el caso con una fiesta narco? Se constató que las chicas asistieron a una “fiesta narco” organizada por una banda del barrio 1-11-14.

