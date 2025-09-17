En vivo

Gran operativo de seguridad en Sampacho por el partido de Belgrano en Mercedes

Se intensifican las medidas de seguridad en la ciudad ante el alto tránsito de hinchas del "Pirata". Comercios y estaciones permanecen cerrados por precaución.

17/09/2025 | 11:45Redacción Cadena 3

FOTO: Gran operativo de seguridad en Sampacho por el partido de Belgrano en Mercedes.

  1.

    Audio. Gran operativo de seguridad en Sampacho por el partido de Belgrano en Villa Mercedes

    Siempre Juntos

    Episodios

La ciudad cordobesa de Sampacho se encuentra en plena efervescencia por el partido que se desarrollará en Villa Mercedes entre Belgrano y Newell's Old Boys por Copa Argentina, por lo que se desplegó un operativo de seguridad en la ciudad de paso, para llegar a San Luis.

Flavio Díaz Trifa, periodista de Sampacho y diplomado en Seguridad Social, habló de la situación de la localidad y el operativo de seguridad dispuesto en Ruta Nacional N°8.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese marco, comentó que la ciudad está revolucionada por el paso de los hinchas del "Pirata", por lo que muchos comercios y estaciones de servicio decidieron cerrar sus puertas al menos hasta las 15, por cuestiones de seguridad y para evitar inconvenientes.

El operativo busca asegurar el orden ante la gran cantidad de hinchas que ya se encuentran en camino.

A su vez, Díaz Tarifa advirtió que la situación podría volverse más complicada en el regreso de los hinchas, por lo que aconsejó cargar combustible antes de entrar a Sampacho.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

