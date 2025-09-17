Newell's-Belgrano: así será el operativo de seguridad, con más de 800 efectivos
FOTO: Cómo será el operativo de seguridad para Newell's y Belgrano.
Newell's Old Boys y Belgrano se enfrentan en el Estadio Único del Parque La Pedrera, ubicado en Villa Mercedes, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina.
Para garantizar que el evento transcurra sin inconvenientes, el ministerio de Seguridad de San Luis dispuso de más de 800 efectivos para el operativo de seguridad.
El operativo incluye a 860 efectivos policiales de diversas reparticiones, así como 40 preventores de la dirección de Prevención Ciudadana, 10 integrantes de la dirección de Seguridad Vial y 10 miembros de la dirección de Prevención y Gestión de Emergencias.
Estos agentes trabajaran en diferentes puntos limítrofes y rutas de la provincia, acompañando a los colectivos que transportan a los hinchas de ambos equipos, así como en los traslados de los planteles y en las inmediaciones del estadio.
Desde la madrugada del miércoles, se intensificaron los controles en los puestos limítrofes y rutas de la provincia. Los colectivos que transportan a la hinchada de Newell's serán recibidos en el Club Pringles de Justo Daract, mientras que los hinchas de Belgrano llegan al sector de Los Espejos de Agua, en el predio de ‘El Lago’, en Villa Mercedes.
Ambas hinchadas serán trasladadas hacia La Pedrera cerca de la apertura de puertas del estadio, programada para las 16:00, y se les realizarán las requisas correspondientes.
Los seguidores de Newell's ocuparán la Popular Norte y la Platea Oeste, ingresando al estadio por el sector del hospital de La Pedrera y la avenida Santana Alcaraz. Por su parte, los hinchas de Belgrano ocuparán la Popular Sur y la Platea Este, accediendo al recinto por la ruta Costanera Sur y la avenida Santana Alcaraz.
No se permitirá el ingreso de objetos como palos de banderas, cinturones, desodorantes, botellas, encendedores, termos, equipos de mate, ni elementos contundentes o punzocortantes que pudieran causar lesiones.
