Argentina

Belgrano y Newell's, a todo o nada por el pase a semifinales

El Pirata y La Lepra buscan meterse en semifinales.  Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

17/09/2025 | 09:09Redacción Cadena 3

FOTO: Zelarayán y Banega

Belgrano y Newell's chocan este miércoles en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio La Pedrera.

El “Pirata” llega algo apremiado por su mala racha en el Torneo Clausura, pero viene de eliminar a Independiente; mientras que el conjunto del Ogro Fabbiani, llega tras un triunfo en el certamen local y alcanzó esta instancia tras eliminar a Atlético Tucumán. Espera Argentinos Juniors en semis.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Belgrano vs Newell's en la Copa Argentina.

¿Cuándo se juega? El miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 18 horas.

¿Dónde se juega? En el Estadio La Pedrera.

¿Cuál es la situación de ambos equipos? Belgrano lucha por mejorar en la liga, mientras que Newell's llega con un triunfo reciente.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de TyC Sports y medios digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

