Semana de la Construcción de Camarco

Weiss: "Hoy construir cuesta más caro que comprar el producto terminado"

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción habló con Cadena 3 en el marco de la semana de la construcción de Camarco.  

16/09/2025 | 16:31

FOTO: Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

  1.

    Audio. Weiss: "Hoy construir cuesta más caro que comprar el producto terminado"

    Semana de la Construcción de Camarco

    Episodios

Córdoba se convirtió nuevamente en el epicentro de la innovación y el debate en una de las industrias más dinámicas del país.

La Semana de la Construcción de CAMARCO, organizada por la Cámara Argentina de la Construcción, tiene lugar en el Centro de Convenciones provincial del 16 al 18 de septiembre, consolidándose como una cita imprescindible para todos los actores del sector.

En el marco de la misma, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, habló con Cadena 3 y destacó la pujanza de la provincia y la importancia de la inversión en infraestructura.

"Nuestra delegación de la Provincia de Córdoba ha hecho una feria muy interesante, muy grande, muy importante, que habla mucho de la actividad económica de la provincia", señaló Weiss.

Weiss describió la situación actual de la construcción en el país como de "tranquilidad", a pesar de una caída del 25% en la actividad entre junio de 2023 y junio de 2024

"Tuvimos un impacto muy fuerte en las nóminas salariales, despedimos cerca de 120.000 trabajadores, pero a partir de junio del año pasado estamos estabilizados también en el tema empleo", explicó.

El presidente de la Cámara mencionó que la obra pública nacional se encuentra en niveles mínimos y que la obra privada también está tranquila. "Hoy construir un inmueble cuesta más caro que comprar el producto terminado", afirmó, lo que genera una menor cantidad de desarrollos.

Weiss destacó el déficit de 3.5 millones de unidades habitacionales en el país y criticó la baja inversión en infraestructura. "Argentina viene de décadas y décadas de baja inversión", sostuvo, y enfatizó que no hay posibilidad de desarrollo sin una fuerte inversión en infraestructura.

"No veo que haya una inversión pública nacional creciendo en el próximo tiempo", advirtió, y señaló que el presupuesto anunciado por el gobierno prevé una inversión pública de solo 0.4 puntos del producto, cifra que no se ejecutó en el año anterior.

Weiss concluyó haciendo un llamado a la necesidad de que los Estados, en sus tres niveles, dediquen más recursos a la infraestructura. "No hay posibilidad de desarrollo sin una fuerte inversión en infraestructura", recalcó.

Entrevista de Viva la Radio. 

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo en Córdoba? La Semana de la Construcción organizada por CAMARCO.

¿Quién es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción? Gustavo Weiss.

¿Cuándo se realiza la Semana de la Construcción? Del 16 al 18 de septiembre.

¿Cuál es la situación actual de la construcción en Argentina según Weiss? Describe la situación como de "tranquilidad" a pesar de una caída del 25% en la actividad.

¿Qué déficit habitacional menciona Weiss? Un déficit de 3.5 millones de unidades habitacionales.

