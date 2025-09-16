Construcción: Camarco llegó a Córdoba y Cadena 3 te lo muestra en vivo

FOTO: Geo Monteagudo y Raúl Monti, desde el Estudio Móvil de Cadena 3.

Córdoba se convirtió nuevamente en el epicentro de la innovación y el debate en una de las industrias más dinámicas del país.

La Semana de la Construcción de CAMARCO, organizada por la Cámara Argentina de la Construcción, tiene lugar en el Centro de Convenciones provincial del 16 al 18 de septiembre, consolidándose como una cita imprescindible para todos los actores del sector.

Este evento ofrece una agenda repleta de actividades orientadas a proyectar y fortalecer el futuro de la construcción en Argentina.

Con la participación de empresas destacadas, instituciones, especialistas de renombre y autoridades, se abordan temas fundamentales en jornadas de infraestructura, foros de la Región Centro, y espacios dedicados a la innovación, la sustentabilidad y el liderazgo.

Además, la Expo CAMARCO complementa estas jornadas, reuniendo a proveedores y profesionales en un gran encuentro de negocios, tecnología y conocimiento.

Se presenta como una oportunidad única para establecer contactos, conocer las últimas tendencias y explorar nuevas oportunidades de crecimiento.

Cadena 3, siempre a la vanguardia de los grandes eventos, dice presente a esta cita.

En ese sentido, desplega una amplia cobertura multiplataforma, llevando a su audiencia todo lo que sucedió en este evento clave para la industria y la economía regional.

Para que nadie se perdiera ningún detalle, el programa Viva la Radio preparó algo especial este martes.

Conducido por Raúl Monti y Geo Monteagudo, el programa transmite en vivo desde el Estudio Móvil de Cadena 3, que está estratégicamente ubicado en el predio del Centro de Convenciones.

Es una oportunidad excepcional para sentir la vibración del evento, escuchar las voces de sus protagonistas y comprender las claves que definirían el futuro de la construcción.