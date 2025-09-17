Volatilidad cambiaria y aumento de tasas: el consumo cayó un 3,2% en agosto

El economista y titular del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), Jorge Colina, analizó la situación del consumo en el país y advirtió por las dificultades que enfrenta la economía real de los argentinos.

Según Colina, la mayoría de las personas que dependen de un salario no están viendo un aumento en el empleo, lo que limita su capacidad de consumo. "Si bien el salario ya no pierde contra la inflación, no hay aumento del empleo. La gente que tiene trabajo no puede, por ejemplo, trabajar más horas, entonces no está teniendo más ingresos", explicó.

El economista señaló a Cadena 3 que a esta situación se suma el encarecimiento del crédito, particularmente por la suba de las tasas de interés, que impacta directamente en el uso de tarjetas de crédito. "Los intereses de la tarjeta de crédito empiezan a subir, y muchas veces uno paga el mínimo, pero para el mes siguiente tiene menos margen porque los intereses se comieron gran parte de ese mínimo", afirmó. Esto genera una "tijera" entre la falta de oportunidades de empleo bien remunerado y la reducción del margen financiero para los consumidores.

Consultado sobre si este impacto es uniforme en todos los sectores socioeconómicos, Colina indicó que el problema de las tarjetas de crédito afecta a todos por igual, pero los sectores de mayores ingresos tienen más margen para mantener el consumo debido a mejores oportunidades laborales y mayores ingresos. Según datos de la Universidad de Palermo, citados por Colina, en agosto se registró una caída del consumo del 3,2%, una tendencia que se mantiene en los últimos meses.

Sobre las posibles soluciones, el economista fue claro: "La forma de revertirse es que empiece a haber más empleo y que se normalicen estas turbulencias financieras para que la tasa de interés vuelva a bajar". Sin embargo, advirtió que no espera una mejora a corto plazo: "No creo que esto se revierta en este año. Hasta el propio Gobierno está diciendo que espera hasta el 2026 para ver si esto mejora".

En relación al mercado laboral, Colina subrayó la necesidad de un crecimiento del empleo formal de calidad, que permita aportes al sistema previsional. Criticó las moratorias previsionales, como la propuesta hace dos meses por la oposición en el Congreso, que buscaba ampliarlas. "Las moratorias son las que le dieron la inviabilidad estructural que hoy tiene el sistema previsional. Las proyecciones demográficas indican que los cuatro millones de moratorias otorgadas hasta ahora se extenderán hasta el 2060. Si se amplían dos años más, será hasta el 2075", alertó. Según el economista, estas medidas populistas comprometen el futuro de las próximas generaciones: "Hacer populismo con una jubilación significa pagarlo durante los próximos 30 o 35 años. Es muy irresponsable".

Colina también destacó un problema estructural en países que envejecen, como Argentina: las políticas tienden a priorizar las necesidades de los adultos mayores, relegando a los niños y jóvenes. "En el juego democrático, las votaciones se sesgan a favor de los temas de jubilaciones y salud de la vejez porque la mayor parte de la gente está en esa etapa", explicó. En este contexto, instó a evitar el populismo en el sistema previsional para no comprometer el futuro de las generaciones venideras. "Estás perjudicando a los nietos de los abuelitos", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.