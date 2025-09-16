El dólar oficial subió $5 y cerró a $1.480: el "blue" también avanzó a $1.465

El dólar oficial volvió a registrar una suba este martes y se ofreció en las transacciones minoristas del Banco Nación a $1.426,69 para la compra y $1.479,81 para la venta.

En el segmento mayorista, destinado a operaciones al por mayor entre bancos y empresas, el dólar operó a $1.472,05, rozando el techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central.

El dólar "blue", el más informal y demandado por ahorristas particulares, mostró una suba moderada del 0,68% y cerró en $1.465 para la venta, con una brecha del 1,5% respecto al oficial.

Operadores del mercado informal destacaron una mayor liquidez por parte de exportadores, aunque sin rupturas en el equilibrio.

Para los inversores en el mercado financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) –que permite repatriar divisas al exterior– ascendió un 1,31% y se posicionó en $1.497,66.

Por su parte, el dólar MEP, operado íntegramente en bolsa local mediante bonos y acciones, registró un alza del 1,54% y cotizó a $1.491,04 para la venta.

Por último, el dólar tarjeta, que aplica a consumos en el exterior y servicios digitales con percepciones impositivas del 30% más el 25% de Bienes Personales, se encareció un 0,68% y alcanzó los $1.917,50. Esta cotización impacta directamente en el turismo y las importaciones personales, con una brecha superior al 30% frente al oficial.

Las acciones argentinas que operan en Wall Street mostraron un repunte significativo tras el discurso de Javier Milei en cadena nacional, donde presentó el Presupuesto 2026.

Este martes, los papeles argentinos rebotaron hasta un 4,3%, mientras que los bonos también experimentaron incrementos superiores al 3%. El dólar oficial se vendía a $1.480 en las pantallas del Banco Nación, lo que representa un aumento de $5 respecto al día anterior.

Pese al repunte de los bonos y las acciones argentinas en Nueva York, el riesgo país superó esta semana la barrera de los 1.200 puntos básicos y se ubicó en 1.231.

De esta manera, el escenario es inverso al de principios de año, cuando el indicador que elabora el JP Morgan llegó a tocar mínimos desde 2018. Por entonces, se ubicaba en torno a los 550 puntos y entusiasmaba al Gobierno por un eventual regreso a los mercados financieros.

Este martes, el riesgo país saltó 91 puntos en una rueda (+8%), movimiento que lo llevó a tocar el valor más alto desde inicios de octubre del año pasado.

