Unicameral: chisporroteo en JxC tras designación de la titular del “interbloque”

Guillermo López

¿Qué tienen en común “Let it be” de Los Beatles, el flan con dulce de leche y las internas en la Unión Cívica Radical cordobesa? Que estamos hablando de clásicos.

Y este martes por la tarde quedó confirmado cuando minutos después que fuera enviado a la prensa un comunicado con el sello de la UCR-Córdoba dando cuenta que Matías Gvozdenovich sería el nuevo titular del bloque radical en la Unicameral y que Alejandra Ferrero presidiría el interbloque de Juntos por el Cambio.

“Nosotros no participamos de esa reunión y vamos a armar un bloque propio junto a Sebastián Peralta. Estaremos dentro de Juntos por el Cambio pero el radicalismo tendrá dos bloques”, le dijo Dante Rossi a Cadena 3.

Pero no son los únicos que pusieron reparos al comunicado oficial. “Esa decisión no está consensuada ni resuelta, lo que no implica que pueda hacerse más adelante pero no nos llamaron para decidir quién presidirá el interbloque”, expresaron desde el PRO, donde también tienen sus tironeos propios para ver quien preside esa bancada.

Los amarillos, que ahora son tres porque Karina Bruno armó bloque propio que votará aliado al peronismo, contarán con Patricia Botta, Ignacio Sala y Oscar Tamis. Ayer martes, legisladores radicales de Juntos por el Cambio veían a Tamis como el designado para estar al frente por experiencia y capacidad de negociación pese a que no es “bullrichista”. Pero en política a veces esas no son virtudes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con todo, el “Interbloque”, en los hechos una expresión de unificación de criterios de determinada fuerza política para llegar a Labor Parlamentaria o al tratamiento de un proyecto sobre tablas, tropezó apenas dio sus primeros pasos.

Hoy, la única certeza es que habrá un nuevo comunicado. Un clásico.