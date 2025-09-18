Un sacerdote fue la revelación en la Semana Estudiantil de Villa Dolores

La 68° edición de la Semana Estudiantil se está llevando a cabo con gran entusiasmo en la localidad de Villa Dolores, reuniendo a todos los colegios de la ciudad en una vibrante competencia que incluye concursos de himnos, baile, festival de la canción y teatro.

Este miércoles por la noche, el Teatro Griego se llenó de público para presenciar las presentaciones, que desbordaron energía y creatividad.

Esta edición tiene un toque especial: el padre Juan Manuel Pacheco, un sacerdote muy cercano a los jóvenes, fue la revelación de la semana al asumir el rol de animador en el escenario.

Su entusiasmo conquistó al público y generó una respuesta muy positiva entre los asistentes. "Buscábamos locutores y, como me gusta la locución, propuse la idea. En su momento, con el padre Juan Pablo, teníamos un programa llamado Mateando la Fe. Hablé con los asesores, me animé, aunque luego me achiqué un poco. Pero creo que es una forma de acercar la Iglesia y mostrar a los sacerdotes en otro ámbito", comentó el padre Pacheco a Cadena 3.

Su participación no solo fue bien recibida, sino que generó gran expectativa. Muchos celebraron esta iniciativa que combina la alegría juvenil con un mensaje de cercanía y apertura.

Informe de Roberto Fontanari.