Radioinforme 3

El Hospital de Niños de Tucumán recibió el primer robot de telemedicina del país

La iniciativa busca garantizar que niños de todo el mundo accedan a medicina de alta complejidad, conectando pacientes con centros médicos de referencia global.

17/09/2025 | 09:53Redacción Cadena 3

FOTO: El Hospital de Niños de Tucumán recibió el primer robot de telemedicina del país.

  1.

    Audio. El Hospital de Niños de Tucumán recibió el primer robot de telemedicina del país

    Radioinforme 3

    Episodios

El Hospital de Niños de Tucumán se convirtió en pionero al incorporar el primer robot de telemedicina del país, un avance tecnológico que forma parte de un ambicioso proyecto impulsado por el Papa Francisco. 

La iniciativa busca garantizar que niños de todo el mundo accedan a medicina de alta complejidad a través de la telemedicina, conectando pacientes con centros médicos de referencia global.

La doctora Inés Gramajo, directora del hospital, explicó a Cadena 3 que el proyecto responde a una visión del Papa Francisco para democratizar el acceso a interconsultas con especialistas de primer nivel. 

"Entre todos los postulantes, nos eligieron a nosotros para recibir este robot de altísima complejidad, que nos abre una puerta al mundo", destacó Gramajo.

El robot, que se posiciona al pie de la cama del paciente, permite realizar videoconferencias en tiempo real con médicos de cualquier parte del mundo. 

Está equipado con una cámara de alta resolución, el dispositivo transmite imágenes detalladas del paciente y puede conectarse a equipos médicos como monitores cardíacos, respiradores, bombas de infusión o pulsioxímetros. Esto asegura que los especialistas remotos visualicen exactamente lo mismo que el equipo médico local, facilitando diagnósticos y decisiones en casos graves o cirugías.

El hospital ya realizó su primera consulta exitosa con un centro en Barcelona, abordando un caso oftalmológico. "El robot permite que, sin importar la distancia, los médicos puedan evaluar al paciente y sus datos en tiempo real, como si estuvieran aquí", afirmó Gramajo.

Este avance posiciona al Hospital de Niños de Tucumán como referente en telemedicina pediátrica, marcando un hito en la atención de niños con necesidades médicas complejas en Argentina y el mundo.

Informe de Rosalía Cazorla.

