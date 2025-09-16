En vivo

Con un fuerte componente emocional, culminaron en Rosario los Juegos Jadar

Por primera vez, deportistas convencionales y adaptados compitieron en igualdad de condiciones, compartiendo escenarios, sueños y el espíritu de un concepto que comienza a consolidarse: el deporte es uno solo.

16/09/2025 | 10:14

FOTO: ilustrativa.

Con un fuerte componente emocional, culminaron en Rosario los Juegos Jadar, el evento argentino de alto rendimiento que reunió durante seis días a 3.000 deportistas amateurs de todas las provincias en 55 disciplinas. 

Este encuentro marcó un hito histórico en el deporte argentino al dar un paso gigante hacia la integración plena entre el deporte olímpico y el paralímpico. Por primera vez, deportistas convencionales y adaptados compitieron en igualdad de condiciones, compartiendo escenarios, sueños y el espíritu de un concepto que comienza a consolidarse: el deporte es uno solo.

El legado de los Juegos Jadar trasciende los resultados deportivos, destacando la unión y la inclusión como valores centrales. Los atletas, independientemente de sus capacidades, vivieron una experiencia única que refuerza la importancia de la equidad en el ámbito deportivo.

Además, se confirmó una gran noticia para la región: Rosario, junto con Santa Fe Capital y Rafaela, serán las sedes de los Juegos Odesur 2026, el campeonato sudamericano que representa el segundo escalón rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. 

Este anuncio consolidó a la provincia de Santa Fe como un epicentro del deporte regional y proyecta un futuro prometedor para el desarrollo deportivo en Argentina.

Informe de Jorge Parodi.

