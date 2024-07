UEPC confirmó el paro para el 22 y 23 de julio, luego del receso invernal

El secretario General de la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, indicó a Cadena 3 que las medidas de fuerza programadas para los días 22 y 23 de julio están confirmadas, a pesar del desacuerdo interno en el gremio sobre la última oferta del Gobierno provincial. "Evidentemente no alcanzó a satisfacer a todos los sectores", explicó Cristalli.

La decisión de rechazar la propuesta gubernamental fue tomada tras una Asamblea General con "muy poca diferencia" entre los delegados departamentales que estaban dispuestos a aceptar la oferta y aquellos que decidieron rechazarla.

Según Cristalli, esto se debe al funcionamiento orgánico del sindicato, donde las resoluciones tomadas por la Asamblea de Delegados Departamentales deben ser seguidas por la conducción.

"Como conducción estábamos en la línea de salida, pero evidentemente no ha sucedido", declaró. El líder sindical mencionó varios factores detrás del malestar docente, incluyendo cambios en políticas nacionales y provinciales referentes a educación y situaciones conflictivas cotidianas en las escuelas.

Cristalli también negó las afirmaciones hechas desde el Gobierno provincial sobre posibles interferencias políticas partidarias dentro del sindicato. Aseguró que aunque existen diferencias internas e influencias partidarias dentro de UEPC, estas no son un factor determinante para rechazar o aceptar una propuesta gubernamental.

"Hubo 15 departamentos que aceptaron la propuesta, hay 11 que rechazaron, mayoritariamente se definió declararla nuevamente insuficiente, y solicitar que el recupero sea mayor en la totalidad del cuatrimestre, y además la cuestión de los jubilados sigue siendo muy nodal para el sector docente", explicó.

Con respecto a las críticas recibidas por estar "demasiado próximos" al gobierno de la provincia, Cristalli aclaró que su relación con el Gobierno es puramente institucional y no política. "Obviamente que uno trabaja para no tener conflicto, pero eso no tiene nada que ver con un compromiso político", aseguró.

Finalmente, reiteró la disposición del sindicato para seguir negociando con el Gobierno provincial. "Esperamos que aparezca nuevamente una propuesta posterior a la medida de fuerza para poder analizarla, debatirla y resolver", concluyó.

"Queremos estar en las escuelas, que los chicos tengan clases, vuelvo a decir, somos proactivos de la política educativa pública, vamos a apoyar cambios curriculares, ya hemos hecho nuestra presentación a lo que ha planteado el Ministro de Educación para hacer los aportes, estamos trabajando también con el Gobierno de la provincia porque nos interesa la alfabetización, lo que está planteando como cambio, así que esperemos que aparezca otra propuesta", cerró.

La Asamblea Provincial rechazó la segunda propuesta salarial presentada por el Gobierno de Córdoba por insuficiente.

Además, aprobó no iniciar las clases luego del receso y realizar un paro por 48 hs, el lunes 22 y martes 23/07, con movilización el martes 23

???? https://t.co/Wb65LHF3K5 pic.twitter.com/fcgy5kGP5W — Unión de Educadores (@UEPC_oficial) July 5, 2024

El líder sindical había explicado con anterioridad que el principal motivo del rechazo es que la propuesta no cubre lo suficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido por los docentes. "Lo que estamos planteando es que tiene que haber el recupero, que nosotros estimamos está en el 23% de pérdida del poder adquisitivo", afirmó.

A pesar del conflicto abierto, Cristalli aclaró que existen aspectos positivos en la propuesta como mantener "el IPC al 100%, jerarquización de cargos y elevada mínima para artículo 58". Sin embargo, insisten en su reclamo para recuperar su salario lo más rápido posible y esperan una respuesta favorable por parte del gobierno provincial.

El pedido de la UEPC al Gobierno provincial

- Aumentos que tengan como piso el 100% del IPC Córdoba de manera acumulativa, sobre el mes anterior, para mantener el poder adquisitivo; y que este criterio continúe como base para el resto de las negociaciones.

- Recuperación de la pérdida salarial, desde diciembre 2023 con el salario del mes de junio para que impacte en el medio aguinaldo.

- Eliminación total del tope del ítem “Estado Docente” ya acordado, para ser ejecutada en esta segunda etapa a partir de junio.

- Jerarquización de cargos directivos y de supervisión. Recomposición salarial.

- Complemento salarial para todas/os las/os directivas/os con anexos (todos los niveles y modalidades), proporcional según la cantidad de salas o anexos a cargo.

- Compensación FONID para docentes UPC (Universidad Provincial de Córdoba).

- Docentes de DAI, modalidad hospitalaria, programa de alfabetización y otros programas:

-Eliminación de restricciones horarias en el Boleto Educativo Cordobés.

-Pago por tarea diferenciada.

- Elevación de las bandas salariales en la aplicación del descuento extraordinario para la Caja de Jubilaciones establecido en la ley 10.724 art. 9 inciso E.

- Eliminación del Fosaet (Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica) en los términos que lo venimos exigiendo junto a los demás gremios estatales.

- Eliminación del diferimiento en el pago a jubiladas y jubilados.

- Modificación de la referencia para la aplicación del Art.58 por doble beneficio: que se tome como referencia de base el valor total de la jubilación mínima establecida en $230.000.

- Actualización del FONID para jubiladas y jubilados: pago del 82% del ítem Compensación FONID que cobran los activos.

- Titularización de PIT, PROA, coordinadores de curso nivel superior, jornada extendida y 5ta Hora.

- No al descuento de día de paro.

- No a la sobrecarga laboral.

- No al ad honorem: día trabajado día pagado.

- Regularización la situación en las sedes de EPS (Educación Profesional Secundaria). Apertura de los grupos correspondientes y redacción de los diseños curriculares.

- Universalización del servicio de PAICOR: que todos los estudiantes tengan comida caliente y resolución de los conflictos generados por el cruce de datos en Gestión de Estudiantes.

Entrevista de Miguel Clariá.