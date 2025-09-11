Sadir: "La gente está descontenta con el Gobierno, pero no hay ingobernabilidad"

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, confirmó su participación en el encuentro de mandatarios provinciales del bloque Provincias Unidas, que se llevará a cabo el viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, en el marco de la 91ª Exposición Rural.

En diálogo con Cadena 3, Sadir abordó la convocatoria, los temas a tratar y su postura frente a las decisiones del Gobierno nacional, como los vetos a leyes clave y la situación política tras las elecciones en Buenos Aires.

Respecto a la agenda del encuentro en la localidad cordobesa, Sadir señaló que, aunque se discutirá la temática del campo y sus proyecciones, es inevitable que también se hable de política. "La idea es hacer una posición común, hablar con todos los gobernadores para tener una posición común, por lo menos, los gobernadores que formamos parte del Frente Provincias Unidas", expresó, destacando la intención de coordinar una postura conjunta entre los mandatarios presentes.

Sadir se refirió a los recientes vetos del Gobierno nacional, particularmente a la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica y la posible anulación de la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sobre este último punto, comentó: "Pienso que sería una lástima para las provincias, porque en realidad lo que buscamos con esa ley es terminar con la discrecionalidad del Gobierno nacional en el reparto de los ATN, buscar la manera de que la Nación quede con el porcentaje que corresponde a la ley de coparticipación, y la otra parte que le corresponde a la provincia se redistribuya automáticamente en función de los índices de coparticipación".

Añadió que, según los números que maneja, esta medida no afectaría el superávit fiscal que el Gobierno nacional defiende. "No son montos tan significativos, pero sería una lástima", subrayó.

En relación con el veto a la ley de emergencia pediátrica, que según el Gobierno nacional fue sancionada sin financiamiento genuino, Sadir, contador y exministro de Economía de Jujuy, enfatizó la necesidad de un análisis más detallado. "Hay que partir del principio: el presupuesto nacional. No tenemos presupuesto nacional, el presupuesto nacional es para saber efectivamente en qué se va a gastar, cuáles son los conceptos, cuáles son los montos", explicó. Propuso que, para cualquier gasto no previsto, "se pueden redistribuir partidas, se pueden hacer a unos en alguna otra partida y aplicar a otra cosa".

Insistió en que "habría que hacer un análisis más fino con los números para ver efectivamente los números de que estamos hablando", ya que, a su juicio, se habla mucho de conceptos sin una demostración clara de cómo impactan en el superávit fiscal.

Sobre la relación con el Gobierno nacional, Sadir valoró la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, pero señaló que los gobernadores ya han planteado sus reclamos en múltiples ocasiones. "Tanto Lisandro Catalán como Guillermo Francos son excelentes dialoguistas, saben perfectamente la problemática y los reclamos que veníamos haciendo las provincias", afirmó. Sin embargo, pidió pasar del diálogo a la acción: "Yo digo, mesas de trabajo, funcionarios nacionales y provinciales de cada área, hacer una evaluación de la cuestión puntual y ver cómo vamos a los hechos, a las acciones".

Como ejemplo, mencionó la necesidad de reparar un puente en la Ruta 52 de Jujuy: “¿Se va a hacer o no se va a hacer el puente? ¿Quién lo hace? ¿Cuánto cuesta? Cuando lo hacemos juntos".

Finalmente, ante la pregunta sobre un posible riesgo de ingobernabilidad tras la derrota electoral del gobierno en Buenos Aires, Sadir descartó esa posibilidad. "Creo que fue una sorpresa para muchos, principalmente para el Gobierno, la diferencia, porque ha sido muy importante. Es una muestra que la población le está dando al Gobierno nacional, de que hay un cierto descontento, que no hay empatía con el tratamiento de temas como discapacitados, jubilados", dijo.

"De ahí a hablar de que está en riesgo la gobernabilidad, me parece que hay una distancia enorme", concluyó Sadir.

Entrevista de Miguel Clariá.