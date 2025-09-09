En vivo

Ecuador vs. Argentina

Argentina

Ecuador vs. Argentina

Rosario

Melina Uliarte

Pato Bon

Río Cuarto prepara la 91ª edición de La Rural con presencia de gobernadores

Con un fuerte reclamo por retenciones cero, el evento se convierte en un espacio clave para el sector productivo. 

09/09/2025 | 18:53Redacción Cadena 3

FOTO: Río Cuarto prepara la 91ª edición de La Rural con presencia de gobernadores

  1.

    Audio. Río Cuarto se prepara para la 91ª edición de la Rural con expectativas altas

    Informados al regreso

    Episodios

La 91ª edición de la Rural de Río Cuarto genera altas expectativas en el sector productivo, con la confirmación de la asistencia de gobernadores y un fuerte reclamo por retenciones cero.

Heraldo Moyeta, anfitrión del evento, explicó a Cadena 3 que la presencia de los gobernadores se gestó tras una invitación personal y busca expresar el apoyo al sector productivo. "Esto es un buen lugar para que vengan a ver lo que significa todo el entramado productivo del interior", aseguró. 

La exposición, que abrirá sus puertas oficialmente este miércoles, prevé la participación de decenas de miles de visitantes, con un enfoque en lo agropecuario, comercial, gastronómico y artístico. "Es una comunidad que trabaja unida, donde no hay diferencia entre campo y ciudad", destacó Moyeta. 

De cara a las autoridades, el sector rural plantea la necesidad de eliminar las retenciones. "Siempre decimos que las retenciones tienen que ser cero", afirmó Moyeta, quien señala que estos impuestos anclan el crecimiento y afectan la rentabilidad del sector.

Asimismo, se espera la participación de autoridades nacionales durante el acto inaugural, un hecho significativo tras años sin su presencia. "Es importante que el interior reciba apoyo y atención de las autoridades nacionales", concluyó Moyeta.

La Rural de Río Cuarto se posiciona no solo como un evento agrícola, sino como una plataforma para discutir y avanzar en las demandas del sector, en un contexto económico desafiante. 

Entrevista de Informados, al regreso  

Lectura rápida

1. ¿Qué evento se menciona en el artículo?

La 91ª edición de la Rural de Río Cuarto.

2. ¿Quién es el anfitrión del evento?

Heraldo Moyeta.

3. ¿Cuándo abrirá oficialmente la exposición?

Este miércoles.

4. ¿Qué reclamo hace el sector rural?

Eliminar las retenciones.

5. ¿Qué se espera durante el acto inaugural?

La participación de autoridades nacionales.

