Río Cuarto, epicentro de la unidad federal en tiempos de derrota libertaria

En un contexto marcado por la contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses, Río Cuarto se convertirá este viernes en el escenario de la primera reunión presencial de los gobernadores de Provincias Unidas.

Esta coalición opositora, nacida hace apenas cinco semanas en Córdoba y liderada por figuras del interior productivo, congregará a sus seis mandatarios para analizar el revés electoral del oficialismo y trazar una agenda federal alternativa.

La cita, programada para las 10 de la mañana en la Exposición de la Sociedad Rural, no solo busca consolidar la influencia del bloque en el Congreso a partir de diciembre, sino también enviar un mensaje de cohesión ante un gobierno nacional que, según ellos, ignora las demandas del interior.

El encuentro, con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, como anfitrión, reunirá a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Esta será la primera vez que los líderes se junten cara a cara desde el triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires, que dejó a LLA como una fuerza minoritaria en la provincia más poblada del país.

La agenda incluye diálogos con la Mesa de Enlace nacional y cordobesa, enfatizando el rol del sector agropecuario, y culminará en una conferencia de prensa conjunta. Analistas ven en esta movida un intento por posicionar a Provincias Unidas como la "tercera vía" entre kirchnerismo y libertarios, poniendo como prioridad la gestión, la producción y el diálogo federal.

Los gobernadores ya han elevado la voz en redes sociales con mensajes coordinados que interpretan la derrota bonaerense como un "llamado de atención" al gobierno de Javier Milei.

Llaryora, anfitrión del encuentro, posteó: "En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión no hay futuro. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes y con discursos de confrontación y división no se resuelven los problemas. Desde el interior productivo, #ProvinciasUnidas tiene mucho para decir y mucho para hacer. El futuro es con producción, trabajo y sentido común. Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos."

Llaryora, quien impulsa la coalición desde su lanzamiento, subraya la necesidad de una mesa de diálogo federal que el Ejecutivo ha eludido hasta ahora.

Pullaro, gobernador de Santa Fe y uno de los voceros más activos, fue directo: "En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión no hay futuro. La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para hacer. Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí."

En otro tuit, Pullaro criticó la parálisis oficial: "La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado lleno de fracasos y enfrentar ya los graves problemas del presente. Desde Provincias Unidas sabemos cómo: con producción, con trabajo, con sentido común, con coraje, con gobernabilidad."

Su énfasis en la urgencia hogareña resuena con el propósito de la reunión en Río Cuarto, donde se discutirán reclamos por fondos provinciales retenidos.

Desde el extremo sur, Claudio Vidal de Santa Cruz y Ignacio Torres de Chubut coincidieron en la demanda de humildad. Vidal declaró: "Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al Gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes y con discursos de confrontación y división no se resuelven los problemas. Desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para hacer. El futuro es con producción, trabajo y sentido común. Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos."

Torres, por su parte, felicitó a opositores locales y añadió: "Este resultado es un llamado de atención de la ciudadanía, que le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante. Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal."

Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) cerraron el coro de críticas constructivas. Sadir afirmó: "Una vez más, el mensaje fue claro: sin gestión y sin diálogo no hay futuro. Los argentinos no quieren más confrontaciones innecesarias, necesitan hechos. Necesitan ser escuchados. Por eso tenemos mucho por hacer, tenemos que resolver los problemas de los argentinos y atender a los sectores más vulnerables. Desde Provincias Unidas entendemos que el futuro de nuestro país es con producción, trabajo y pensando, con sentido común, en las necesidades de la gente."

Valdés remató: "Los resultados de las elecciones provinciales expresan un mensaje claro para el Gobierno nacional: sin gestión no hay futuro. Hace falta más humildad y sensatez para escuchar al interior del país, que produce y trabaja todos los días para sacar el país adelante."

Esta cumbre en Río Cuarto, bastión agropecuario, podría marcar un punto de inflexión para la oposición federal. Mientras Milei convoca su propia mesa política en Casa Rosada para mitigar internas, los gobernadores de Provincias Unidas apuestan por la acción colectiva.

Con las presidenciales de 2027 en el horizonte, esta reunión presencial podría ser el germen de una alternativa viable, lejos de los extremos ideológicos que, según ellos, han paralizado al país