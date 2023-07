Qué va a pasar con el menor acusado de matar a Joaquín Sperani

El abogado Raúl Palacios asumió la defensa del menor acusado de asesinar a Joaquín Sperani, el joven de 14 años, cuya muerte conmociona a toda la ciudad de Laboulaye.

Si bien el menor que se encuentra en el Complejo Esperanza tiene una defensora oficial, Palacios asumió a pedido de los padres del joven y aunque por su edad es inimputable, su tarea será velar por el respeto de la convención de los Derechos del Niño y de la ley que lo ampara.

"Si bien es un menor en conflicto con la ley penal, es inimputable, no alcanzó los 16 años que es el límite para que sea sometido al régimen penal", explicó el abogado a Cadena 3.

En este marco, Palacios dijo que este caso posiblemente lleve a replantear la inimputabilidad de menores, y marque un antes y después, pero remarcó lo que hoy marca la ley.

"Puede ser el momento en que nos planteemos si corresponde bajar la edad de imputabilidad. Pero no es una solución de fondo, aunque es hora de que se inicie un debate aquí y en otros lugares", comentó.

"Los padres devastados por la situación. No pretendo comprar el dolor con el de los papás de Joaquín, pero están en un trance porque conocieron a Joaquín, salieron a buscarlo. Como papás y amigo se comprometieron y después se fueron dando unas circunstancias que quedaron muy mal por todo lo que luego cambió", describió Palacios.

¿Qué va a pasar con el menor acusado de matar a Joaquín?

El abogado indicó que si bien no se le puede aplicar una pena, hay una investigación sobre el caso y se deberá probar que el hecho existió. Además dijo que por más que no sea condenado se dispondrán de intervenciones especiales y si se lo declara autor del crimen, no será a través de un juicio.

"Acá hay un antes y después de la muerte de Joaquín y lo hemos hablado con los padres. He tenido dos entrevistas y lo más probable es que no continúen viviendo en Laboulaye, no porque lo haya impuesto un juez, sino por una decisión personal", comentó.