Oscar Agost Carreño criticó al Gobierno por no aplicar la Ley de Discapacidad

El diputado nacional del PRO, Oscar Agost Carreño, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, calificándola como "un antecedente muy peligroso". El legislador señaló que "nunca existió en la historia de nuestro país que se saque un decreto diciendo que no van a aplicar una ley" votada con amplio apoyo en el Congreso.

Carreño explicó a Cadena 3 que la ley, que aborda las prestaciones para personas con discapacidad, fue aprobada con el 70% de los votos, vetada por el Presidente, pero insistida por el Congreso con dos tercios en ambas cámaras, lo que, según la Constitución, obliga al Ejecutivo a cumplirla. "No podemos permitir que el jefe de gabinete diga públicamente y decida no cumplir una ley con una serie de artilugios legales y políticos", afirmó, refiriéndose a la actitud del Ejecutivo.

Ante esta situación, el diputado informó que se presentó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, prevista en la Constitución, para que explique por qué no se cumple la ley. "El único espíritu que tenemos es que cumpla con la ley", aclaró, descartando que el objetivo sea remover al funcionario, sino garantizar el respeto a la normativa aprobada.

Carreño aseguró que el Congreso propuso múltiples fuentes de financiamiento en otras leyes, como los recursos del Registro del Automotor o las partidas destinadas a espionaje. Criticó que el mismo día que el Gobierno anunció el no cumplimiento de la ley, decidió bajar las retenciones a cero sin aclarar de dónde saldrían los fondos, lo que, según el diputado, demuestra que "hay plata", pero el Ejecutivo prioriza otros destinos sobre temas sociales. "El problema es que el Gobierno quiere decidir solo cómo se gasta y no necesariamente priorizando temas sociales", concluyó Carreño.

Sobre el caso LIBRA, Carreño comentó que en la última reunión de la comisión investigadora se repasaron pruebas y se decidió aplicar el reglamento para requerir auxilio judicial, ya que algunos funcionarios citados no concurrieron ni justificaron su ausencia. "Los funcionarios públicos están obligados, según la Constitución, a dar explicaciones al Congreso", sostuvo, defendiendo las facultades del Legislativo para investigar escándalos políticos sin inmiscuirse en el ámbito judicial.

En cuanto a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el diputado destacó que existe una media sanción en el Senado para modificar la ley que los regula, estableciendo que ambas cámaras ratifiquen lo decidido por el Ejecutivo en un plazo determinado. "Es una ley pésima de la época de Cristina, pero nadie la utilizó como Javier Milei", señaló, apuntando a la necesidad de limitar su uso.

Sobre los anuncios de apoyo del gobierno de Estados Unidos al Ejecutivo nacional, Carreño indicó que el bloque Encuentro Federal mantiene cautela. "Celebramos la apertura al diálogo y la posibilidad de apoyo internacional, pero tenemos que ser cautelosos hasta saber qué se está negociando", afirmó, destacando que ciertas decisiones requieren aprobación del Congreso.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Guillermo López.