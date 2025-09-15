El Gobierno promulgará la ley de discapacidad, pero todavía no la aplicará

El Gobierno confirmó que promulgará la ley de discapacidad, ratificada por el Congreso tras rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró que no se aplicará hasta que se definan los detalles sobre su financiamiento. En un principio, el Ejecutivo consideró judicializar la medida, pero ante la firmeza del Congreso en su rechazo, optó por recalcular su estrategia.

Fuentes cercanas a Javier Milei indicaron que la intención es obstaculizar la aplicación de la ley. La oposición también insistió en darle prioridad al tema discapacidad en la agenda parlamentaria.

Francos confirmó que el Poder Ejecutivo promulgará la ley y que luego se dictará un decreto reglamentario para establecer cómo será su aplicación. Sin embargo, enfatizó en la necesidad de revisar si las pensiones ya otorgadas fueron bien concedidas.

El jefe de Gabinete expresó: "No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?".

Diversos juristas afirmaron que, a menos que el presidente logre una medida cautelar, debe poner en marcha la ley. Otra opción considerada por el Ejecutivo es "dejarla morir". Mientras tanto, la oposición amenazó con remover a Francos si no se reasignan las partidas correspondientes.

Si el Ejecutivo decidiera reasignar partidas, podría estar reconociendo implícitamente la vigencia de la ley que Milei rechazó. Por otro lado, si no se implementara dicha reasignación, tanto Milei como Francos podrían enfrentar denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El diputado Oscar Agost Carreño recordó que el Jefe de Gabinete tiene la obligación de reasignar las partidas conforme a la ley y advirtió que el Congreso podría interpelarlo o incluso aplicar una moción de censura.

