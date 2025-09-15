Milei: todo marcha de acuerdo a lo que planean los otros

FOTO: El dilema de Milei: entre el dólar y el presupuesto en tiempos de incertidumbre

Por Adrián Simioni

La situación económica de Argentina se complica cada día más, y el presidente Javier Milei enfrenta un dilema crucial. Desde las elecciones en Buenos Aires, los bonos argentinos caen y el dólar sube, alcanzando cifras alarmantes. El Banco Nación muestra un dólar a mil cuatrocientos ochenta, mientras que el mayorista se aproxima a la banda superior.

El mercado descuenta que el régimen cambiario actual no se mantendrá, lo que pone a Milei en una encrucijada. Debe decidir si deja flotar el dólar, manteniendo la retención de pesos, o si opta por una intervención más drástica. La incertidumbre reina, y cada opción conlleva riesgos significativos.

Una alternativa es que el dólar se dispare temporalmente, hasta que aparezcan vendedores interesados. Sin embargo, el aumento del dólar en los últimos meses supera la inflación, lo que sugiere que no se trata de un dólar regalado. Por otro lado, mantener la situación actual podría llevar a un riesgo de default y una devaluación que impacte en la inflación.

Faltan aproximadamente cuarenta días para las elecciones, y el panorama se complica aún más. El Congreso obliga a Milei a gastar más sin especificar de dónde provendrá el dinero. Además, se busca eliminar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que limita aún más su capacidad de acción.

Hoy se presenta el presupuesto 2026, el primero que el Congreso redactará en un contexto de minoría para el gobierno. Las señales indican que este presupuesto no será equilibrado, lo que pone en jaque el ancla fiscal que Milei necesita para controlar la inflación.

La oposición juega un papel crucial en este escenario. Debe decidir entre liquidar a Milei o ayudarlo en su gestión. El presupuesto, que se presentará hoy, podría llegar tarde, lo que complica aún más la situación. La incertidumbre y la presión aumentan, y el futuro económico de Argentina pende de un hilo.

Lectura rápida ¿Cuál es la situación económica actual de Argentina? La economía de Argentina se complica, con el dólar en aumento y los bonos en caída.

¿Quién enfrenta el dilema económico? El presidente Javier Milei se encuentra en una encrucijada respecto al manejo del dólar.

¿Qué plazo tiene Milei antes de las elecciones? Faltan aproximadamente cuarenta días para las elecciones.

¿Qué se presenta hoy ante el Congreso? Se presenta el presupuesto 2026, el primero en un contexto de minoría para el gobierno.

¿Cuál es el riesgo de mantener la situación actual? Podría llevar a un riesgo de default y devaluación que impacte en la inflación.