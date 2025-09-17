Jubilaciones: Semino advirtió que el aumento anunciado por Milei "no es lineal"

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, analizó los anuncios del proyecto de ley de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, con especial foco en las partidas destinadas a las jubilaciones.

Semino advirtió que el incremento del 5% por encima de la inflación en los recursos previsionales no debe interpretarse como un aumento directo en los haberes jubilatorios. "No hay que leer linealmente, porque muchos jubilados suponen que es un aumento directo del 5% sobre el haber. Esto no es así, es un incremento en la partida anual, pero no necesariamente se traduce en el haber", aclaró.

El especialista destacó en Cadena 3 la falta de claridad sobre cómo se distribuirán estos fondos, señalando que "no sabemos qué representa" este incremento debido a la multiplicidad de deudas que mantiene Anses. Entre ellas, mencionó las sentencias judiciales firmes que no se están pagando y las deudas históricas con institutos previsionales provinciales, como el de Córdoba, asumidas tras un planteo de la Corte Suprema. "Hay que ver cómo se desglosa esa partida, qué distribución interna se hace", insistió, subrayando que no está claro cuánto se destinará a mejorar los haberes y cuánto a cubrir otros “agujeros” de Anses.

Semino también expresó preocupación por la situación actual de los jubilados, indicando que un jubilado de la mínima cobra menos de $390.000, mientras que las pensiones no contributivas, como las destinadas a personas con discapacidad, no alcanzan los $330.000. Además, señaló que el bono previsional de $70.000, que permanece congelado, sigue siendo discrecional y no hay precisiones sobre su posible aumento.

El defensor cuestionó la proyección de una inflación anual del 10% incluida en el presupuesto 2026, calificándola de “muy ambiciosa” y difícil de sostener. "Bienvenido si ocurre, pero no se puede calcular cuánto mejoraría el haber con ese 5% sobre inflación porque las deudas de Anses no son solo de haberes", explicó.

Finalmente, Semino informó que presentará un planteo de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal contra el veto presidencial a la ley que modificaba la movilidad jubilatoria y los bonos. Según el defensor, con el respaldo de estudios técnicos de dos universidades, esta ley no afectaría el superávit fiscal ni requeriría emisión monetaria. "Planteamos que la Justicia, como poder del Estado de Derecho, pueda dilucidar estas cuestiones", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.