La AUH duplicó su valor en 2 años, pero salarios y jubilaciones siguen rezagados

Un informe de ECOSUR mostró que la Asignación Universal por Hijo se acerca a sus niveles históricos más altos, mientras que los sueldos públicos y las jubilaciones continúan por debajo de sus promedios.

A semanas de las elecciones, un informe especial del centro de estudios ECOSUR reveló un panorama mixto sobre la evolución de los ingresos en Argentina: la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el único rubro que logró un avance significativo en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que los salarios y jubilaciones permanecen rezagados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El estudio detalla que en agosto de este año la AUH alcanzó los $112.942 a precios constantes, más del doble que en noviembre de 2023 y apenas un 5% por debajo del máximo histórico registrado en 2015. “Desde noviembre de 2023, la AUH mejoró sustancialmente su poder adquisitivo y se consolidó como el ingreso con mejor desempeño”, señala el informe.

La situación es diferente para los asalariados. Los sueldos privados formales se mantienen en niveles similares a los de noviembre de 2023, tras una fuerte caída a fines de ese año y una posterior recuperación. En contraste, los salarios públicos registran una merma superior al 15% en el mismo período y muestran una tendencia descendente que, según ECOSUR, se arrastra desde principios de los 2000.

El panorama previsional es igualmente dispar. El haber mínimo sin bono se ubica un 10% por encima de noviembre de 2023, gracias al mecanismo de movilidad que ajusta por inflación. Sin embargo, la jubilación mínima con bono se encuentra un 6% por debajo, debido a que el complemento permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. “El congelamiento del bono impide que el ingreso de los jubilados de menores recursos crezca en términos reales”, advierte el informe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En perspectiva histórica, la AUH se posiciona hoy un 20% por encima de su promedio desde 2009, mientras que los salarios privados están 13% por debajo, las jubilaciones mínimas con bono 21% por debajo y los salarios públicos 30% por debajo.

En síntesis, el estudio concluye que la mejora de la AUH contrasta con la estabilidad de los salarios privados y la fragilidad de las jubilaciones, en un escenario en el que gran parte de los ingresos de los argentinos se mantiene por debajo de sus promedios históricos.

El informe completo

/Inicio Código Embebido/

ECOSUR - Informe Salarios, Auh, Jubilaciones - 20250902 by Giuliana Piantoni

/Fin Código Embebido/