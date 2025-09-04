En vivo

Sociedad

La AUH duplicó su valor en 2 años, pero salarios y jubilaciones siguen rezagados

Un informe de ECOSUR revela que la Asignación Universal por Hijo duplica su poder adquisitivo desde 2023, mientras que los salarios y jubilaciones continúan por debajo de sus promedios históricos en Argentina. 

04/09/2025 | 16:14Redacción Cadena 3

FOTO: ANSES

Un informe de ECOSUR mostró que la Asignación Universal por Hijo se acerca a sus niveles históricos más altos, mientras que los sueldos públicos y las jubilaciones continúan por debajo de sus promedios.

A semanas de las elecciones, un informe especial del centro de estudios ECOSUR reveló un panorama mixto sobre la evolución de los ingresos en Argentina: la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el único rubro que logró un avance significativo en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que los salarios y jubilaciones permanecen rezagados.

El estudio detalla que en agosto de este año la AUH alcanzó los $112.942 a precios constantes, más del doble que en noviembre de 2023 y apenas un 5% por debajo del máximo histórico registrado en 2015. “Desde noviembre de 2023, la AUH mejoró sustancialmente su poder adquisitivo y se consolidó como el ingreso con mejor desempeño”, señala el informe.

La situación es diferente para los asalariados. Los sueldos privados formales se mantienen en niveles similares a los de noviembre de 2023, tras una fuerte caída a fines de ese año y una posterior recuperación. En contraste, los salarios públicos registran una merma superior al 15% en el mismo período y muestran una tendencia descendente que, según ECOSUR, se arrastra desde principios de los 2000.

El panorama previsional es igualmente dispar. El haber mínimo sin bono se ubica un 10% por encima de noviembre de 2023, gracias al mecanismo de movilidad que ajusta por inflación. Sin embargo, la jubilación mínima con bono se encuentra un 6% por debajo, debido a que el complemento permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. “El congelamiento del bono impide que el ingreso de los jubilados de menores recursos crezca en términos reales”, advierte el informe. 

En perspectiva histórica, la AUH se posiciona hoy un 20% por encima de su promedio desde 2009, mientras que los salarios privados están 13% por debajo, las jubilaciones mínimas con bono 21% por debajo y los salarios públicos 30% por debajo.

En síntesis, el estudio concluye que la mejora de la AUH contrasta con la estabilidad de los salarios privados y la fragilidad de las jubilaciones, en un escenario en el que gran parte de los ingresos de los argentinos se mantiene por debajo de sus promedios históricos. 

El informe completo 

ECOSUR - Informe Salarios, Auh, Jubilaciones - 20250902 by Giuliana Piantoni

