Intimaron a un bombero que mostró el mal estado de las rutas de Neuquén

Lorenzo Lorente es presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, localidad ubicada al pie de la cordillera de Los Andes, a unos 311 km de Neuquén capital. En sus redes sociales mostró en reiteradas ocasiones el estado calamitoso de las rutas patagónicas que conectan a Zapala, con localidades turísticas de alta montaña como Villa Pehuenia y Moquehue.

Sin embargo, tras difundir un video y contar sobre los partes equívocos de tránsito para llegar a estos destinos, recibió una carta documento de Vialidad Nacional, pidiendo que se retracte públicamente.

"Desde 2020 la Asociación de Bomberos Voluntarios viene planteando el abandono y la desidia en Zapala por el estado de la ruta. Estamos en la cordillera, pegados a Chile. Yendo a Villa Pehuenia desde Neuquén, siempre desde Zapala comienza un camino sinuoso", comentó a Cadena 3.

En ese marco Lorente comentó que desde Vialidad Provincial decían que estaba intransitable ese camino por acumulación de nieve y visibilidad nula. El protocolo indica que una vez que se llega a Zapala hay que dar aviso, cuando Lorente lo hizo le dijeron que el estado en cordillera en Primeros Pinos estaba intransitable, por lo que decidió ir por Aluminé, pero justo antes de salir en Villa Pehuenia le comunicaron que el camino estaba transitable, con viento y acumulación de nieve, pero que había que hacer caso al parte de Vialidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Cuando salgo escucho una comunicación con el campamento Primeros Pinos y dice 'cielo parcialmente nublado y algo de viento' y eso está grabado, pero pedían mantener el parte como lo habían anunciado desde todo el día", recordó.

"Hago 160 km más y cuando llego a Primeros Pinos el cielo era de parcialmente nublado y la barrera al estar abierta había vehículos que venían de Villa Pehuenia donde la ruta está detonada", describió.

Lorente subió a redes sociales imágenes y videos del estado del camino, y en respuesta recibió una carta documento desde Vialidad donde le piden que se retracte porque es "falaz la información que sube". "Palabras más, palabras menos, me dicen que no me puedo manifestar", señaló.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"Desde el 2020 que se viene aguantando la gente esta situación. El presidente de Vialidad, en vez de corroborar que esa gente de prensa da mal la información, todo lo contrario. No ha cambiado ni mejorado el estado de la ruta", lamentó.

"Para llegar al paraíso de Villa Pehuenia tenés que pasar por un infierno que es esa ruta", advirtió.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Si bien le pidieron que se desafecte como bombero voluntario, recibió el apoyo de la Federación Neuquina, de los productores y presentaron un pedido para que se declare "emergencia vial" en todo el departamento de Aluminé.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray