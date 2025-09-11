Incendios en Córdoba: queda un foco activo en la zona de La Francia

La provincia de Córdoba enfrentó el miércoles una jornada de riesgo extremo por incendios, con 14 focos activos en distintos puntos, según informó Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil.

En diálogo con Cadena 3, Schreiner destacó la preparación de los equipos de bomberos y la ausencia de riesgos inmediatos a viviendas, aunque advirtió que las condiciones climáticas seguirán siendo complicadas hoy debido a las altas temperaturas y la baja humedad.

"Ayer (por el miércoles) el clima estuvo perfecto para el desarrollo de estos incendios, pero creo que fue una batalla porque 14 incendios en un día no es fácil. Estábamos preparados, no es suerte, estamos preparados para esto", afirmó Schreiner.

El vocero resaltó la solidaridad de los bomberos voluntarios, quienes dejaron sus trabajos y actividades personales para colaborar en la contención de los focos. "Esperemos que no haya estos incendios grandes", agregó.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Fuertes vientos. Alerta en Córdoba: contuvieron nueve incendios en el día El fuego que se dio entre Mendiolaza y Uniquillo logró ser detenido. Otros ocho ya habían sido contenidos por los servicios de emergencia más temprano este miércoles.

/Fin Código Embebido/

De los 14 focos registrados, solo uno permanece activo en la localidad de La Francia, donde bomberos del departamento continúan trabajando. Schreiner aclaró que este incendio no representa un riesgo de interfase, es decir, no hay viviendas en peligro. "No hay ninguna vivienda que esté en peligro", enfatizó.

Además, señaló que muchos de los incendios se desarrollaron en zonas llanas, lo que facilitó una respuesta rápida por parte de los equipos. "La mitad de esos incendios fue en el llano, digamos, no las tierras, así que eso también nos posibilitó trabajar rápidamente y llegar rápido", explicó a la emisora.

Los focos se registraron en diversas zonas de la provincia, incluyendo Unquillo, Gran Córdoba, Cosquín, Totoral, Achiras y La Francia. Para este jueves, Schreiner anticipó otra jornada complicada, aunque con un leve alivio por la disminución del viento.

"Hoy baja el viento, se mantiene la temperatura, baja el viento y va a ser una jornada un poco complicada porque vamos a tener 28 grados y la humedad sigue bajando", detalló. Advirtió que un aumento en la intensidad del viento podría agravar la situación, ya que "cuando el viento aumenta es cuando se nos complica".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.