Casado, sobre Kraisman: "La política le debe la caballerosidad del silencio"

El concejal peronista Diego Casado confirmó asumió la defensa legal de Guillermo Kraisman, exfuncionario acusado en el caso de la "empleada fantasma" en la Legislatura de Córdoba.

Casado remarcó la separación entre su rol como abogado y su militancia política, y solicitó la inmediata libertad de su cliente por el tiempo ya cumplido en prisión preventiva.

El abogado, quien ya había defendido a Kraisman en un anterior caso por el robo de una bondiola en un supermercado, explicó a Cadena 3 que su incorporación al equipo de defensa se debe a una contratación por parte de la familia de Kraisman. "Lo hago como abogado, como lo hago con muchas causas en la ciudad de Córdoba, y un poco lo hago en procura de una contratación que me ha realizado su familia", manifestó. Indicó que se esperan definiciones del Juzgado de Control Penal Económico sobre un pedido de cese de prisión.

El concejal insistió en la distinción entre sus funciones. "Yo separo la paja del trigo, mi función como abogado defensor no tiene absolutamente nada que ver con mi función pública", sostuvo. Agregó que la abogacía le otorga "otros condimentos y otra independencia que quizás otra gente de la política no la tiene", permitiéndole "decir cosas que quizás a uno lo tildan de loco por decir cosas que quizás para la política no están bien". Apeló a "la independencia de una persona para poder decir lo que está bien y está mal".

Radioinforme 3 Escándalo en la Legislatura. Empleada fantasma: "Kraisman cometió un sincericidio tremendo", opinó Nostrala El legislador del Frente Cívico de Córdoba apuntó contra el sistema de designaciones y el uso de fondos públicos para sostener lo que describió como un "ejército al servicio del aparato electoral del PJ".

Respecto al caso, que involucra el pago con fondos públicos de tareas políticas territoriales en barrios –tal como admitió Kraisman en una entrevista con la periodista María Esther Romero para Perfil Córdoba–, Casado reconoció el error de su cliente. "Cuando me ha tocado conversar o hablar en estos últimos días con Guillermo, yo le manifesté que él había cometido un error, de hecho, había cometido un delito, de hecho él lo ha admitido públicamente a través de una entrevista", dijo. Subrayó que "nosotros no vamos a desconocer que lo que ocurrió es pésimo, es lamentable, pero mi defendido también merece una defensa y mi defendido también se ha hecho cargo públicamente de este tipo de situaciones".

Casado propuso una reflexión política a partir del escándalo. "Creo que a través de este caso se debe hacer del veneno medicina, y frente a todas las incongruencias que puedan existir en la política, que el caso Kraisman representa una aguja en el pajar, hay que aprovechar para hacer del veneno medicina y resolver aquellas cuestiones que están mal", afirmó. Enfatizó que entra en la causa "buscando que se cumpla la letra de la ley, la constitución nacional y los derechos humanos", ya que Kraisman "ya ha cumplido con creces, lleva ocho meses y una semana en el encierro".

Sobre la duración de la prisión preventiva, el abogado invocó el artículo 283 del Código Procesal Penal, que permite el cese de prisión en delitos con penas menores a tres años cuando se ha cumplido un tiempo proporcional. "La pena hipotética que le correspondería al señor Kraisman tiene un mínimo en la escala penal de un año y cuatro meses y va hasta seis años. Como es primario en el delito, no puede haber una desproporción en la imposición de la pena", explicó. Detalló que se han ofrecido "un domicilio alternativo de uno de sus hijos para el que no vive en el mismo lugar que otros testigos, se ofreció una fianza real de un automóvil, se ha querido reparar el daño y sigue insistiendo con eso". Ya "no existen indicadores de riesgo, ha desaparecido porque la causa se encuentra completa".

Casado defendió la independencia judicial en Córdoba y elogió al fiscal Mondino y al juez Hidalgo. "El señor fiscal actúa en la causa y el doctor Mondino, quien conozco de cuando él era abogado privado de partido y del señor juez Hidalgo, ambos actúan como corresponde y con la propiedad correcta", dijo. Sin embargo, advirtió: "Espero que no haya alguien o alguna persona de la política que meta la cuchara para seguir manteniendo a Guillermo Kraisman en el encierro, porque ya ha cumplido, ya ha pagado lo que tenía que pagar". Ante preguntas sobre posibles interferencias –incluso internas al peronismo–, se reservó comentarios: "Voy a hacer caso omiso, no voy a insistir con responder esta pregunta, simplemente digo... hay cosas que voy a omitir, porque no estoy relevado del secreto profesional".

Respecto al fiscal Mondino, quien habría asesorado al bloque justicialista en el pasado, Casado lo respaldó: "Si el doctor Mondino ha trabajado en la vieja historia en la Legislatura, no significa que él no actúe con probidad, yo lo respeto profundamente al mismo, es un gran fiscal de la ciudad de Córdoba y está haciendo las cosas como corresponde". Criticó las condiciones de detención de Kraisman: "Está en un módulo de máxima peligrosidad porque no recibió ningún beneficio... Hay gente que llega casi al plazo de los tres años con las preventivas".

En un pasaje clave, Casado invocó la ética política hacia su cliente. "La política le debe al señor Kraisman la caballerosidad del silencio", declaró. Explicó que Kraisman "ha actuado como un caballero" al no implicar a otros en la entrevista con Perfil, donde mencionó acuerdos con Nadia Fernández y Miguel Siciliano, y admitió que "hay muchos contratos en la legislatura con esa modalidad". "Es una decisión que ha tomado mi defendido Guillermo Kraisman. Yo no lo puedo hacer pasible de algunas cosas que en mi función yo seguramente voy a hacer con otras causas, donde seguramente me voy a constituir en querellante, querellado, donde voy a aportar pruebas", aclaró, precisando que el caso de Kraisman representa "un 10%" de irregularidades mayores.

Sobre una posible colaboración de Kraisman como arrepentido, Casado descartó por ahora esa vía. "Entiendo de que la Justicia debe darle la libertad a Guillermo Kraisman", afirmó. "Ya ha pagado con creces el error, la equivocación, de la cual se hace cargo mi defendido". Advirtió sobre riesgos: "Está alojado en un lugar de mucho peligro. Si algo le llegara a suceder a Guillermo Kraisman, va a haber muchos responsables. Si a él le pasa algo van a rodar muchas cabezas desde el punto de vista legal", advirtió.

Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.