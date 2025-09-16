Empleada fantasma: "Kraisman cometió un sincericidio tremendo", opinó Nostrala

El legislador del Frente Cívico de Córdoba, Walter Nostrala, se refirió al caso de la empleada fantasma en la Legislatura y a las declaraciones de Guillermo Kraisman, exdirigente y puntero del Partido Justicialista (PJ), procesado por este caso.

Nostrala calificó de "sincericidio" las palabras de Kraisman y apuntó contra el sistema de designaciones y el uso de fondos públicos para sostener lo que describió como un "ejército al servicio del aparato electoral del PJ".

"No me sorprende, me parece que cometió un sincericidio tremendo", afirmó Nostrala a Cadena 3, en relación a las declaraciones de Kraisman, quien admitió haber designado a una empleada que no cumplía funciones en la Legislatura.

El legislador señaló que este caso no es aislado y que refleja un problema estructural: "Es una vergüenza. Pagar sueldos públicos para hacer trabajo político partidario es corrupción. Es una barbaridad. Y lo que me sorprende es que Kraisman ni siquiera lo percibe, se lo dice a la periodista como si fuera normal. Para él, el partido que gobierna tiene derecho a usar los fondos públicos para tener militancia rentada en cada barrio. Es una locura, se naturalizó".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nostrala extendió su crítica al sistema político del peronismo en Córdoba, que, según él, durante los últimos 27 años "generó un verdadero ejército al servicio del aparato electoral del PJ, que lo torna casi invencible".

En este sentido, mencionó la gran cantidad de empleados en la Municipalidad de Córdoba, que incluirían "25 mil empleados entre planta, chalecos celestes, monotributistas y becarios", y cuestionó su rol: "¿Qué creen que hace esa gente? Indudablemente, lo utilizan al servicio de la maquinaria electoral del peronismo".

Además, denunció el gasto de 25.000 millones de pesos en publicidad oficial en lo que va del año, con mensajes que destacan las gestiones de Martín Llaryora y Daniel Passerini, lo cual calificó de "inmoral y antiético". "Eso se paga con los impuestos de la gente, por eso no bajan los impuestos en Córdoba", afirmó.

En relación a la Legislatura, Nostrala defendió la transparencia de su bloque: "El Bloque del Frente Cívico, donde somos siete legisladores, tiene asesores que nosotros mismos informamos a los medios. Trabajan, no hay ningún fantasma, están todos los días, son gente preparada, con estudios universitarios. Nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro”. Sin embargo, evitó generalizar sobre otros bloques: "No voy a hablar por los otros bloques. Cada uno deberá hacerse cargo de lo que hace y lo que está designando".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la investigación judicial del caso Kraisman, a cargo del fiscal anticorrupción Franco Mondino, Nostrala expresó su escepticismo respecto al fuero anticorrupción: "¿Cuándo determinó que un funcionario era culpable de algún delito de corrupción? En estos 27 años que lleva el peronismo en el poder, todas las causas que tengan que ver con funcionarios mueren en este fuero. Siempre el hilo se corta por lo más delgado".

Cuestionó que ninguna autoridad de la Unicameral haya sido investigada en el caso, incluyendo a Nadia Fernández, convocada solo como testigo: "El fuero anticorrupción es un embudo donde caen todas las causas de corrupción y nunca se juzga a un funcionario".

Finalmente, Nostrala criticó la falta de acción para frenar el uso de nombres de funcionarios en la publicidad oficial, a pesar de proyectos presentados al respecto: "¿Hace falta un proyecto para que un funcionario deje de usar su nombre? Es sentido común. Pero claro, no lo van a aprobar".

El legislador insistió en que el sistema actual, sostenido por "una publicidad abrumadora, brutal" y un gran número de empleados al servicio del PJ, dificulta la competencia electoral.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.