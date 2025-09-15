El diccionario Kraisman: Córdoba, una provincia de agrimensores

Por Adrián Simioni

Guillermo Kraisman, exconcejal, exfuncionario municipal y puntero del peronismo en la Seccional 12 de la ciudad de Córdoba, saltó a la fama por quedar involucrado en varios escándalos y presuntos delitos. Desde colgarse de cables de EPEC, hasta el robo de delicatesen en un súper. A inicios de año lo agarraron tratando de quedarse con una tarjeta de débito -junto a una mujer que simulaba ser la titular de la tarjeta- portando el DNI de otra mujer, Virginia Martínez, a la que Kraisman hizo designar como contratada de la Legislatura a través de Nadia Fernández, legisladora peronista vicepresidenta de la Legislatura. Martínez dijo ignorar que era contratada de la Legislatura, dando lugar al escándalo de los empleados fantasma.

Hay mucho jugo en la entrevista lograda por María Ester Romero en Perfil Córdoba: la sugerencia de que aún no dijo todo lo que podría decir; el señalamiento como responsables de Nadia Fernández y Miguel Siciliano, legislador y tercer candidato a diputado en la lista que encabeza Juan Schiaretti.

Pero lo interesante es el diccionario de Kraisman.

Primero, el concepto de trabajo. El trabajo para Kraisman es cobrar para repartir cargos, dinero y prebendas desde el Estado. “Trabajar con la gente”. El eufemismo va a acompañado por una calificación estelar: se llama “trabajo territorial”. Uno lo escucha a Kraisman y te da la sensación de que todos los punteros y sus acomodados deben ser agrimensores. Deben andar todo el día con el teodolito de aquí para allá, midiendo niveles y ángulos. Son un montón. Córdoba debe ser la provincia más catastrizada del mundo.

Estos agrimensores hacen otra cosa, según Kraisman: "El dirigente político toma el termómetro de la realidad. Trasladamos los problemas a los que tienen responsabilidad funcional, un concejal, un legislador". O sea que además de un teodolito llevan un termómetro, el cual sirve para detectar a quién repartirle favores.

La remuneración posible es variada. No sólo se paga con contratos en la Legislatura.

En efecto, para demostrar que toda la familia de Virginia Martínez andan desde siempre con teodolito y termómetro como punteros de él y del peronismo, Kraisman explica que la familia Martínez tiene un kiosquito en el parque y que un hermano de Martínez está nombrado en el Hospital Misericordia. Y al quejarse de que el peronismo le soltó la mano se quejó de que a su propia hija de dieron de baja una beca que cobraba desde hacía 5 años (no sabemos si municipal o provincial) pese a que la chica había “abrazado un proyecto y una militancia de vida”. Aparentemente abrazar un proyecto también es parte del trabajo. Dice Kraisman que su hija marcaba tarjeta y todo. Aparentemente esa actividad sería la cumbre productiva de todos estos trabajos.

El horario de trabajo también es algo difícil de entender para quienes no viven en ese mundo tan particular. Por ejemplo, dice Kraisman que él y la otra señora fueron a retirar fraudulentamente la tarjeta a nombre de Virginia Martínez porque esta trabaja por otro lado en el sector privado y sale a las 16. Se ve que el trabajo de estos agrimensores se hace home office o algo que no entendemos. En qué momento trabajan para la Legislatura.

En el diccionario Kraisman, por ejemplo, no existe “empezar a trabajar en la Legislatura”, porque, claro, como no trabajan, hay que decirlo de otro modo. Se dice “te dan el alta”. O sea, te nombraron.

Acomodar a alguien, en este caso a Virginia Martínez, se dice “hacer un acuerdo”. Ejemplo: “Hicimos un acuerdo en septiembre o en octubre por designaciones para desarrollar… tareas territoriales”.

Una tarea de este tipo se describe con otros eufemismos: se trata de “un alta para funciones territoriales y administrativas”.

Otra forma de nombrar la designación de ñoquis es “pase a comisión”.

En estos casos el “trabajo” es para “desarrollar la tarea de investigación social, territorial, cultural y deportiva”. Aparentemente funciona un Conicet en las sombras. Eso es lo que llegamos a entender los ciudadanos comunes que tratamos de adivinar en qué consistirá el trabajo concreto que se hace allí.

Yo sé que muchos de ustedes escuchando estas definiciones de lo que todo este aparato partidario considera “trabajo” harían lo mismo que mis abuelos y abuelas si se levantaran de la tumba: se pegarían un tiro.

Pero no lo hagan. Porque se viene algo que tal vez nos ilustre más sobre el Diccionario Kraisman del Clientelismo Partidario. En efecto, Kraisman dice que prepara un libro que se llama “Estamos todos rodeados”. Ya lo creo que estamos rodeados.