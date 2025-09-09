Aumentó un 10% el GNC en Córdoba y el metro cúbico pasó a costar $649

Desde este martes, el precio del Gas Natural Comprimido (GNC) en el centro de la ciudad de Córdoba registró un incremento del 10%, alcanzando los $649 por metro cúbico.

Este aumento se aplica en las principales estaciones de servicio, como YPF, Puma y Axion, donde el valor previo rondaba los $590 hasta el lunes.

En contraste, algunas estaciones de servicio ubicadas en zonas suburbanas mantienen precios más bajos, con valores que oscilan entre $590 y $629 por metro cúbico.

Informe de Lucía González.