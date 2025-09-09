Se derrumbó parte de la mampostería de un edificio en Nueva Córdoba

Un grave incidente ocurrió este martes por la madrugada en avenida Chacabuco al 800, a metros de Plaza España y al lado del Consulado de España en Córdoba, cuando parte de la mampostería del noveno piso del edificio Terraza del Palacio, ubicado en Chacabuco 879, se desprendió, dejando un bloque de cemento colgando en una situación de alto riesgo.

El hecho, ocurrido alrededor de las 6 de la mañana, no dejó heridos, y generó una rápida respuesta de Defensa Civil, Bomberos y Policía, quienes trabajan en el lugar para asegurar la zona.

Según el comisario Claudio Giménez, el desprendimiento podría estar relacionado con tareas de reparación recientes en el edificio, donde una tela protegía el balcón afectado, posiblemente debido a desperfectos previos.

La vereda y media calzada de avenida Chacabuco, en el tramo derecho, permanecieron cortadas para evitar accidentes, ya que el bloque de cemento amenazaba con caer. "Se ha establecido un perímetro de seguridad para resguardar a los transeúntes", informó Giménez a Cadena 3.



El desprendimiento ocurrió en el noveno piso. (Foto: Lucía González/Cadena 3)

Las autoridades aún no pudieron contactarse con el propietario del departamento del noveno piso, aunque sí con el del piso inferior, cuyo balcón está muy cerca del material desprendido.

Las tareas para retirar las fracciones inestables están en curso, pero no hay estimaciones respecto a cuánto tiempo llevará resolver la situación.

Pablo Altamirano, de Defensa Civil y Emergencia Urbana de la Municipalidad de Córdoba, comentó: "Recibimos un llamado a la mañana por un desprendimiento de mampostería del edificio. Acudimos al lugar, conjuntamente con personal de Bomberos. Trabajamos, perimetramos la zona y trabajamos sobre el peligro inminente de caída".

El incidente no dejó heridos. Sin embargo, había vecinos en el octavo y noveno piso, quienes se despertaron por el ruido del desprendimiento.



Corte parcial por el desprendimiento de la mampostería en Bv. Chacabuco al 800. (Foto: Lucía González/Cadena 3)

El consorcio del edificio está tomando medidas y ya convocó a un ingeniero para evaluar la estructura. Altamirano agregó: "Nosotros ahora vamos a mantener cerrado el lugar, con custodia de Defensa Civil, con un móvil apostado en el lugar".

Los vecinos del edificio ya habían reportado caídas de cemento desde el viernes anterior, pero las acciones del consorcio no se implementaron hasta el domingo.

"Desde el viernes que vienen denunciando los vecinos sobre esta caída de ese piso", dijo a Cadena 3 uno de los residentes.

Informe de Lucía González y Orlando Morales.