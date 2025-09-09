En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Se derrumbó parte de la mampostería de un edificio en Nueva Córdoba

El desprendimiento ocurrió cerca de las 6 de la mañana en un inmueble ubicado en la Av. Chacabuco, al lado del Consulado de España y a metros de Plaza España. No hubo heridos.

09/09/2025 | 08:05Redacción Cadena 3

FOTO: El edificio afectado, sobre Bv. Chacabuco al 800. (Foto: Octavio Liberali/Cadena 3)

  1.

    Audio. Se cayó parte de la mampostería de un edificio al lado del Consulado de España

    Radioinforme 3

    Episodios

  2.

    Audio. Los vecinos del edificio afectado ya habían reportado problemas los días previos

    Siempre Juntos

    Episodios

Un grave incidente ocurrió este martes por la madrugada en avenida Chacabuco al 800, a metros de Plaza España y al lado del Consulado de España en Córdoba, cuando parte de la mampostería del noveno piso del edificio Terraza del Palacio, ubicado en Chacabuco 879, se desprendió, dejando un bloque de cemento colgando en una situación de alto riesgo.

El hecho, ocurrido alrededor de las 6 de la mañana, no dejó heridos, y generó una rápida respuesta de Defensa Civil, Bomberos y Policía, quienes trabajan en el lugar para asegurar la zona.

Según el comisario Claudio Giménez, el desprendimiento podría estar relacionado con tareas de reparación recientes en el edificio, donde una tela protegía el balcón afectado, posiblemente debido a desperfectos previos.

La vereda y media calzada de avenida Chacabuco, en el tramo derecho, permanecieron cortadas para evitar accidentes, ya que el bloque de cemento amenazaba con caer. "Se ha establecido un perímetro de seguridad para resguardar a los transeúntes", informó Giménez a Cadena 3.


El desprendimiento ocurrió en el noveno piso. (Foto: Lucía González/Cadena 3)

Las autoridades aún no pudieron contactarse con el propietario del departamento del noveno piso, aunque sí con el del piso inferior, cuyo balcón está muy cerca del material desprendido.

Las tareas para retirar las fracciones inestables están en curso, pero no hay estimaciones respecto a cuánto tiempo llevará resolver la situación.

Pablo Altamirano, de Defensa Civil y Emergencia Urbana de la Municipalidad de Córdoba, comentó: "Recibimos un llamado a la mañana por un desprendimiento de mampostería del edificio. Acudimos al lugar, conjuntamente con personal de Bomberos. Trabajamos, perimetramos la zona y trabajamos sobre el peligro inminente de caída".

El incidente no dejó heridos. Sin embargo, había vecinos en el octavo y noveno piso, quienes se despertaron por el ruido del desprendimiento.


Corte parcial por el desprendimiento de la mampostería en Bv. Chacabuco al 800. (Foto: Lucía González/Cadena 3)

El consorcio del edificio está tomando medidas y ya convocó a un ingeniero para evaluar la estructura. Altamirano agregó: "Nosotros ahora vamos a mantener cerrado el lugar, con custodia de Defensa Civil, con un móvil apostado en el lugar".

Los vecinos del edificio ya habían reportado caídas de cemento desde el viernes anterior, pero las acciones del consorcio no se implementaron hasta el domingo. 

"Desde el viernes que vienen denunciando los vecinos sobre esta caída de ese piso", dijo a Cadena 3 uno de los residentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González y Orlando Morales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho