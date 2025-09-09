Irá a juicio el administrador del Colegio Dante Alighieri tras una denuncia

El fiscal Horacio Vázquez resolvió elevar a juicio a Sergio Darío Badino, de 65 años, administrador del Colegio Dante Alighieri y representante legal del Colegio Castel Franco, ambos ubicados en la capital de Córdoba.

Badino enfrenta cargos por el delito de lesiones leves, derivado de una supuesta agresión a un alumno de 12 años ocurrida en 2023.

Según la denuncia presentada por la familia del menor, representada por el abogado Rogelio Luque, el incidente tuvo lugar durante un evento deportivo organizado con jugadores de Talleres.

Al finalizar la actividad, cuando los estudiantes se levantaron de sus asientos para acercarse a saludar a los deportistas, Badino habría insultado a los menores con términos como "pendejos de mierda" y otras expresiones ofensivas.

En ese contexto, el fiscal Vázquez sostiene que Badino propinó un golpe de puño en el pecho al menor, causándole lesiones leves.

El abogado defensor de Badino apeló la elevación a juicio, pero la causa avanza hacia el proceso judicial. La resolución generó gran repercusión tanto en el ámbito judicial como en la comunidad educativa de Córdoba, dado el prestigio de las instituciones involucradas.

Por el momento, se espera que el caso continúe su curso en los tribunales, donde se determinará la responsabilidad del acusado en los hechos denunciados.

Informe de Francisco Centeno.