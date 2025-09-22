Absolvieron por unanimidad a un policía y ahora pidió volver a su trabajo

El comisario Carlos Gabriel Jesús Cisterna, de la Policía de la Provincia de Córdoba, fue absuelto por un jurado popular de cargos por uso indebido de combustible público en hechos ocurridos en diciembre de 2021 y febrero de 2022. Sin embargo, una sanción disciplinaria previa lo dejó destituido y sin beneficios laborales.

Su abogado, Fernando Boldú, confirmó a Cadena 3 que la defensa impulsará su reincorporación inmediata, amparados en la legislación vigente.

Boldú detalló que la acusación inicial se basaba en "tres cargas de combustibles distintas que fueron hechas para un fin específico en particular, en un vehículo en particular, que no fue de esa manera". Explicó que el proceso judicial culminó en agosto con "cuatro audiencias con jurados populares y por unanimidad del jurado, no solamente de los jurados populares, se lo absolvió".

El abogado precisó que la defensa espera "los fundamentos y que adquiera firmeza esta sentencia para seguir con lo que nosotros entendemos que debería ser la reincorporación".

Respecto a la destitución impuesta por el Tribunal de Disciplina, Boldú recordó que Cisterna contaba con veinte años de antigüedad sin ningún tipo de sanción. Agregó que la sanción de destitución "es la situación más grave que un policía pueda tener, por lo tanto no preserva ningún beneficio de ninguna característica de ningún tipo, ni económico, ni de obra social, ni siquiera tampoco en la posibilidad de seguir prestando sus servicios profesionales, porque él tiene un título universitario que es licenciado en seguridad. Esa destitución le generó y le acarreó este serio inconveniente".

Sobre el procedimiento, Boldú aclaró que "la ley particularmente, que es la ley 10.731, prevé una prejudicialidad sancionatoria de la fuerza y hay un artículo en particular que la defensa va a requerir con un recurso de reconsideración, que en el caso de absolución debe ser restituido en la situación anterior". Enfatizó que "existe el mecanismo en el procedimiento y en la ley para volver a la situación anterior en el caso de la sanción, cuando hay una absolución o un sobreseimiento posterior a la sanción".

El letrado confirmó que no se cuestiona una "mala praxis judicial", sino que se alegará "por los derechos que devienen de la absolución, que sería que recupere su estado policial, su antigüedad y sus saberes". Aseguró que "absolutamente" se trató de "un error de interpretación de cuál era el uso al que se le daba a ese combustible objeto del proceso". Por ello, "por ese camino la defensa va a insistir con los mecanismos legales que tiene para que Cisterna pueda recuperar su estado policial, su situación y su trabajo".

Boldú describió a Cisterna como un hombre de 43 o 44 años con 22 años de servicio, y reiteró que, de acuerdo con lo expuesto, "tiene pleno derecho" a la reincorporación, aunque reconoció que "no sé si será sencillo retornar a la Policía de la Provincia después de haber pasado por esto".

Entrevista de Miguel Clariá.