180 gendarmes en formación patrullarán Jesús María para reforzar la seguridad

La ciudad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, tendrá desde este viernes el patrullaje de 180 gendarmes que se están por graduar de la Tecnicatura en Seguridad Pública y Ciudadana.

La medida fue anunciada por el intendente Federico Zárate y tiene el respaldo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que lo anunció en su última visita.

Aparte del patrullaje pedestre regular, también habrá patrullaje montado para reforzar aún más la seguridad. Los gendarmes realizarán tareas principalmente en toda la zona de Jesús María y se espera que contribuyan significativamente en la prevención del delito.

Fernando Soto, enlace judicial del Ministerio de Seguridad y Director Nacional de Normativa comentó en diálogo con Cadena 3 que esta prueba podría replicarse en otras ciudades si es solicitado por las autoridades locales. "Hace falta seguridad y tenemos a las fuerzas federales que pueden intervenir con un acuerdo", afirmó.

Sobre las tareas específicas que desempeñarán estos gendarmes en formación, Soto explicó: "La parte más sensible son los actos preventivos como detención, requisa, secuestro y allanamiento. Estos deben ser realizados por personal entrenado". No estarían armados durante el patrullaje, pero sí durante intervenciones sumarias.

Sin embargo, Soto destacó: "No quiere decir que la delegación o la patrulla no tenga armas. Si se comete un delito en flagrancia, deben intervenir". En caso de enfrentar una situación de peligro, los gendarmes en formación no estarán solos, sino que serán acompañados por personal capacitado.

La implementación de esta prueba en otras ciudades dependerá de la cantidad limitada de personal disponible. "Se va a aplicar donde es más estrictamente necesario, respecto a los delitos que hacen al crimen organizado", concluyó Soto.

Entrevista de Miguel Clariá.