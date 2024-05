Quinteros destacó el operativo de seguridad en la visita de Milei a Córdoba

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, habló con Cadena 3 sobre el operativo de seguridad que se llevó a cabo durante el acto del 25 de Mayo y en el que se registraron algunos hechos de violencia por parte de quienes se manifestaban contra el presidente Javier Milei.

En ese sentido, dijo que como Provincia tenían que “darle absoluta seguridad al Presidente, a la vicepresidenta y a toda la comitiva para su acto”. Y valoró que en la Plaza San Martín no tuvieron “ni un solo inconveniente”.

No obstante, reconoció que en la contramarcha hubo tres episodios violentos: "Tuvimos un episodio violento con ATE en el aeropuerto y lo pudimos resolver rápidamente”.

Y agregó: "Al mediodía hubo una marcha más grande, donde intervino Gendarmería y los ánimos se exaltaron. Hubo hechos de violencia que pudimos controlar rápidamente”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a la movilización de la CGT, que partió desde Colón y General Paz, aseguró que “todo ocurrió en absoluta paz y normalidad”.

No obstante, expresó que en la manifestación de 27 de Abril y General Paz, “sí se produjeron incidentes”, que intentaron vulnerar el anillo de seguridad y que dejó como saldo dos personas detenidas.

Al respecto indicó que “cada procedimiento policial es sometido a un análisis para ver si hubo o no exceso”, y aclaró que el fiscal De Aragón intervino y ordenó las detenciones.

En ese sentido, destacó el accionar policial frente a los hechos y expresó: “Tuvimos episodios verdaderamente complejos, con piedras de un lado (…) Hubo contenedores quemados que fueron un problema porque tomaron fuego y pudieron haber ocasionado daño en comercios y vehículos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Un grupo de encapuchados fue el que arrojó la mayoría de las piedras y quemó contenedores”, detalló.

Al respecto dijo que la prioridad era controlar el anillo y la seguridad de la plaza y descartó que haya habido gente que no pudo ingresar. “Todo aquel que quiso ingresar, pudo. En la plaza no se produjo ni un solo hecho. Si tuvimos un detenido por tener un inhibidor de alarma y una trincheta consigo, pero no tuvimos ningún otro hecho que tuviéramos que lamentar”, resumió.

“No tuvimos ni un solo hecho de violencia, ni una sola situación incómoda para el Presidente o para su comitiva”, valoró.

Sobre el hecho de los docentes reprimidos por la policía, indicó que “en realidad hubo dos docentes detenidas por el fiscal De Aragón”.

Entrevista de Miguel Clariá