Senadora opositora que votará a Massa: "El contexto requiere manifestarse"

La senadora nacional por el Movimiento Neuquino, aliado a Juntos por el Cambio, Lucila Crexell, anunció vía Twitter que votará a Sergio Massa en el balotaje que enfrentará al oficialista con el libertario Javier Milei. En la campaña general, la legisladora había acompañado a Patricia Bullrich, sin embargo, se despegó en las últimas horas.

“Es un contexto político que requiere manifestarse. Son las reglas que uno elige. En este escenario me convoca el llamado al diálogo de Massa para la reconstrucción de la Argentina”, dijo en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Y añadió: “Son muchas las cosas que definieron mi postura. Conozco a Massa desde hace muchos años, donde hemos tenido una amistad que nos permite tener diálogo. Y la verdad es que la emergencia de Milei creo que tiene que ver con que la oposición no pudo brindar una respuesta al oficialismo. No me gustan sus postulados, tienen contradicciones”.

Crexell destacó que “la campaña se basó en personalismos” y que “debería haber sido más profunda”. “No solo en el líder del espacio, sino en el programa que requiere la Argentina para reconstruirse. Creo que hoy estamos desinstitucionalizados. Los argentinos necesitan sentir seguridad en el proyecto. Fue una campaña de egos”, disparó.

La legisladora nacida en Bahía Blanca indicó que “Argentina tiene muchos quiebres institucionales”, en los que “hubo complicidades de las oposiciones”. “La política tiene que hacer una profunda autocrítica. No tengo nada que ver con el kirchnerismo, los responsabilizo por la desinstitucionalización. Me dicen que Massa fue clave para esto, pero el radicalismo también. Y la oposición”, remarcó.

Para Crexell “Juntos por el Cambio perdió una gran oportunidad” e “instaló el debate con el pasado”. Además, planteó: “No sé si se terminó la coalición”.

“Juntos por el Cambio tiene una gran oportunidad de ser una oposición articulada en la medida de que se ordene internamente”, expresó. Y concluyó: “Sería muy difícil la gobernabilidad para Milei si no construye consensos”.