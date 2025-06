Una pasajera de Uber denunció que fue golpeada por la chofer en Córdoba

Un hecho curioso y alarmante tuvo lugar el pasado martes en Córdoba, cuando Ana Romano, una pasajera de Uber, denunció haber sido agredida físicamente por la conductora del vehículo tras una discusión.

El episodio ocurrió pasadas las 18 horas, durante un trayecto desde el Hospital Italiano hacia el barrio Jofre, y terminó con Romano golpeada, arañada y con una denuncia presentada en la Fiscalía del Distrito 3.

Ana Romano en diálogo con Cadena 3, relató que el conflicto comenzó cuando ella y su madre, a quien había acompañado al médico, solicitaron bajarse en un punto intermedio antes de llegar al destino final, el domicilio de su madre en Barrio del Jofre.

La conductora, quien viajaba acompañada por una menor presumiblemente su hija, se habría negado, desencadenando una discusión. La situación escaló cuando Romano intentó pagar en efectivo y la chofer alegó no tener cambio.

“Le dije que cambiaría el dinero en el domicilio de mi mamá, pero ella insistió en ir a un kiosco. Supongo que no quiso dejar a la menor sola conmigo y mi madre en el auto”, explicó Romano.

El conflicto tomó un giro violento cuando, según la denunciante, la conductora le devolvió los $10,000 que Romano le había entregado y, tras un intercambio de palabras, la agredió físicamente.

“Me tiró los billetes, le dije que era maleducada, y cuando me bajé para buscar cambio, se me vino encima. Me dejó revolcada en el piso, con la cara y las rodillas lastimadas”, relató.

Romano afirmó que la chofer la golpeó con puños y la arañó antes de subirse al vehículo y marcharse sin cobrar el viaje.

La pasajera presentó una denuncia policial en la comisaría de Borari y contactó a Uber para reportar el incidente.

Desde la empresa, según Romano, le informaron que tanto su cuenta como la de la conductora fueron bloqueadas temporalmente mientras investigan los hechos.

Además, le ofrecieron descuentos en futuros viajes, pero luego recibió un correo notificándole que su cuenta estaba suspendida.

Desde el área de comunicación de Uber en Córdoba, indicaron a Cadena 3 que no tenían conocimiento previo del caso, pero tomaron nota para investigarlo.

Informe de Gonzalo Carrasquera