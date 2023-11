Massa: "Solo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos"

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, apuntó hoy con ironía contra su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei, al asegurar que a él "no le incomoda la tos" y "sólo les molesta a aquellos que van a escucharse a sí mismos".

"La tos no me incomoda. Solo a aquellos que van a escucharse a si mismo les molesta la tos. A mí no me molesta", comparó el actual ministro de Economía, dejando en ridículo al candidato libertario.

Esta mañana, Milei denunció una estrategia deliberada de Unión por la Patria para desconcentrarlo durante el debate presidencial de anoche colocando en las primeras filas del auditorio de la Facultad de Derecho a dirigentes que se pusieron a toser en su minuto de cierre.

El ministro de Economía encabezó un acto en San Vicente junto al intendente municipal, Nicolás Mantegazza, tras visitar el Centro Operativo de Prevención de esa localidad.

