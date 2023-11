Guillermo Francos habló de la ausencia del PRO en el debate: "No eran parte"

FOTO: Francos, sobre la ausencia del PRO: "Ellos no eran parte del debate" (Foto: Clarín))

El asesor de Javier Milei, Guillermo Francos, explicó este lunes la ausencia del PRO en la Facultad de Derechos de la UBA y aseguró que los dirigentes cercanos a Mauricio Macri "no eran parte directa del debate".

"Todo esto que se dijo sobre un pacto o alianza con Juntos por el Cambio si hubiera habido gente de ellos, se reforzaba", indicó Francos en declaraciones radiales, luego de que generara sorpresa que entre los invitados a la tribuna solo estuvieran allegados a Milei.

El posible ministro del Interior del libertario si gana las elecciones, insistió en que la alianza con el PRO fue "una decisión de apoyo de una parte muy importante de Juntos por el Cambio, a partir de la propia fórmula presidencial (encabezada por Patricia Bullrich) de apoyar a Milei en esta segunda vuelta".

"¿Quién es este Sergio Massa que nos habla? Es un político más de la politiquería y casta argentina que se cree que puede manejar los recursos del Estado de la manera en que los está manejando", subrayó Francos.

Y agregó: "Mucha gente vio a un candidato del oficialismo que en ningún momento se refirió a las causas de la crisis económica que está viviendo la Argentina y que, en cambio, trató permanentemente de sacarlo a Milei para que no le planteara estos temas. Alguien que es ministro de Economía y generó una proyección con un 45% de pobreza, un número elevado de indigencia, gente que no tiene trabajo, habla como si nada pasara y no dice cómo va a hacer para solucionar los temas del presente y pretende solucionar lo del futuro".

