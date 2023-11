Milei explicó por qué no le renovaron la pasantía en el BCRA: "No me gustaba"

Uno de los momentos más tensos del debate presidencial del domingo tuvo lugar cuando el candidato oficialista Sergio Massa dijo que Javier Milei tuvo un fallido paso por el Banco Central, institución que el libertario aseguró que va a "dinamitar" en caso de resultar electo.

Al sacar el tema, Massa indagó respecto a por qué a Milei no le renovaron una pasantía. "¿Por qué el Banco Central no te renovó la pasantía?", presionó varias veces el ministro de Economía, que apuntó al equilibro emocional del libertario exigiéndole un test psicológico.

"Hagamos el psicotécnico que te negaste", le dijo Massa. "Cómo me voy a negar si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer, vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca", retrucó Milei.

"Javier, vos trabajaste en el Banco Central", reveló el oficialista a lo que Milei admitió: "Hice una pasantía, para eso tuve que hacer un test". En ese momento, el libertario no pudo brindar una respuesta clara al cuestionamiento de Massa.

Este lunes, Milei contó en una entrevista con Radio Continental que no le gustaban las tareas que le habían encomendado en el BCRA, donde tuvo un paso cuando era estudiante de economía entre el 2 de diciembre de 1992 hasta el 22 de junio de 1993 en el marco de un convenio de pasantía no rentada, contrato que no fue renovado a diferencia de la de otros pasantes como consecuencia de su bajo desempeño.

"No me renovaron la pasantía, ni la gente del área estaba contenta conmigo ni yo estaba contento con el tipo de tareas, ¿qué sentido tendría seguir?", explicó Milei.

Y añadió: "Según él eso es una mancha en mi currículum. Yo era un estudiante de Economía y las tareas que me habían asignado no me gustaban y la gente que me tenía que tener en el área no quería que yo hiciera otro tipo de tareas".

Por último, señaló: "Hacer un carpetazo de esas características muestra lo oscuro de Sergio Massa. Es un carpetazo propio de un servicio de inteligencia porque eso es información privada".

