Massa y el psicotécnico de Milei: cómo violar derechos en un debate presidencial

Adrián Simioni

El domingo, en el debate electoral, Sergio Massa dio a entender que accedió a información reservada del Banco Central para conocer datos íntimos, personales de Javier Milei y usarlos en su contra. Es muy impactante.

Massa desafió varias veces a Milei a que “le contara a la gente” qué resultado había arrojado un estudio psicotécnico que le realizó el Banco Central a Milei cuando aún era un estudiante universitario, hace casi 30 años.

Obviamente Massa se sumó de este modo a las versiones y estigmatizaciones que circulan sobre el equilibrio mental de Milei, sugiriendo así que no es apto para gobernar. Parte de la campaña.

El punto es otro: ¿Cómo hizo Massa para obtener esa información confidencial, íntima y reservada, por ejemplo, la que surge de un examen psicotécnico, que el Banco Central está obligado a resguardar para proteger la integridad personal y los derechos personales de sus empleados? ¿Massa mandó a alguien a traerle los archivos de Milei en el Central que datan de cuando era casi un adolescente, en la década de 1990?

El actual gerente de Recursos Humanos del Banco Central se llama Jorge De Maio. Él es el responsable de que los archivos laborales del Central no anden circulando por ahí como un meme en las redes.

Capaz que nadie le pregunte nada. Porque a nadie parece importarle. Massa se da el lujo de exhibir su capacidad para espiar ilegalmente –o simular que puede hacerlo, que tiene info comprometida sobre quien quiera y que no tiene escrúpulos para usarla, no sabemos qué es peor-.

Es un escándalo. Los justificadores seriales dicen que Massa no espió nada porque esa información ya la había dado un periodista en C5N y otro en una biografía no autorizada de Milei. No es así. Los dos mencionaron que Milei había hecho una pasantía en el Central y uno de ellos contó que no se la habían renovado. Pero ninguno dijo por qué Milei no había continuado en el Central ni aludió a un estudio psicotécnico.

El primero que filtra esa información personal y reservada parece ser Massa, que lo hace luego de una semana en que estalló el escándalo por la red de espionaje ilegal montada para apretar a magistrados judiciales, que incluye uso de información reservada, secreta, de Migraciones y de la Afip.

También se expone el uso de presuntos periodistas, a veces a sueldo del propio Estado: el funcionario "A" que es capaz de obtener datos reservados ilegalmente los saca, se los da a un "periodista B", el "periodista" los publica y luego "A" cita a "B" y dice: es información periodística.

El uso ilegal de información ilegal sobre datos personales del Banco Central, Aerolíneas Argentinas, la AFIP y otros organismos públicos por parte del Gobierno al que no se le cae de la boca la palabra "derechos humanos", ya tiene demasiada trayectoria en la Argentina. Pero nunca un candidato presidencial la había usado en forma tan grotesca, tan amenazante, tan desafiante y abierta. Ya cruzamos también este límite.