¿Milei o Massa? Quién ganó el debate, según periodistas de Cadena 3

Sergio Suppo. Ganó Massa, por poco; no sé si le alcanzará

Desde el debate, Massa le ganó a Milei. Lo trató de acorralar. Fue una estrategia ofensiva, llevada al extremo de la chicana. Massa trató de quebrarlo a Milei, que trató de esquivar las trompadas que durante todo el debate Massa le tiró. El ministro de Economía lo atacó permanentemente. El libertario cometió el error de dejarse atacar; nunca pasó a la contraofensiva.

En términos generales, Massa dominó el debate. Me pregunto si ese dominio tiene una traducción en votos. Esta noche estaba en juego la captura de votos sueltos. Massa tiene un conglomerado de votos que ya mostró, pero necesita el 50%. Milei tiene la expectativa de que hubo 24 puntos de Juntos por el Cambio y 7 de Schiaretti, y espera que vayan a su favor y supere a Massa.

Creo que ganó Massa, por poco, el debate. No sé si le servirá para mucho.

Sergio Berensztein. Un debate pobre, donde Massa se mostró más presidenciable

Lo vi muy seguro a Massa, mucho más presidenciable que Milei, sobre todo en la primera parte. En la segunda mejoró Milei. En materia económica, dejó pasar una gran oportunidad el libertario, teniendo en cuenta la pésima performance del gobierno en general y de Massa en particular como ministro.

En Seguridad, Milei se mostró dubitativo, sin propuestas. Massa tuvo a favor su experiencia en Tigre. Massa se mostró más plural, pragmático. Milei evitó desbordes; si alguien lo esperaba ver saliendo de su eje, no ocurrió. Fue menos coacheado, lo que le dio espontaneidad, y es un atributo positivo, pero si me pongo en los zapatos de un electorado indeciso o independiente, Massa dio más seguridad en manejo del Estado.

La experiencia de Massa se vio de manifiesto: apeló a elementos típicos de Argentina, como Malvinas, y defendió la universidad y la salud pública. Imagino que debería beneficiarlo. Fue un debate pobre, que demuestra que la clase política argentina debe mejorar mucho.

Luis Fernández Echegaray. Mejor preparado Massa; a Milei le faltó cintura

En líneas generales, podría decir que hubo mucho ataque personal, con muy pocas propuestas. Mejor el segundo bloque que el primero. Massa interrogó para desestabilizar a Milei. En el segundo, el libertario queda descolocado. Estuvo mucho más a la ofensiva el ministro de Economía que a la defensiva. Gastó su tiempo el libertario defendiéndose de acusaciones de Massa: estuvo nervioso al comienzo y más aplomado después.

Massa, hábilmente, trajo esa situación de “sos vos o yo”, dejando afuera de la discusión a Cristina y Macri. Se habló poco y nada de educación y salud. Me da la sensación de que Milei mejora en lo productivo. Mejor preparado Massa, que manejó los ejes del debate y los tiempos de exposición. A Milei le faltó cintura.

Julio Perotti : tal vez vimos un Milei que no era Milei; ganó Massa, por muy poco

Todo parece encaminarse a que, de alguna manera, Massa estuvo más firme: marcó los tiempos. Milei estuvo muy dubitativo en esto de no enojarse para no hacer aflorar su personalidad. Lo hizo mostrarse distinto de lo que realmente es.

Tal vez vimos un Milei que no era Milei. Que se mostró muy a la defensiva.

Hubo demasiada chicana y pocas propuestas. No se escucharon palabras que nos hubiera gustado escuchar, como educación o salud, donde hay crisis. Fue ganador Massa, por muy poco. Apenas un golpe más.

Adrián Simioni : fue 3-0 a favor de Milei

Fue 3 a 0. El capítulo de la Economía lo levantó Milei, porque Massa no pudo decir nada. No hizo falta que Milei lo tratara de incapaz de controlar la inflación. El que no pudo decir nada creíble fue Massa. Le ganó por un pelito Milei.

En Relaciones Exteriores, un empate. En Producción y Trabajo, también. En Justicia, le pasó lo mismo a Massa: no pudo hablar. Fue difícil zafar de algunos temas. En Derechos Humanos, empate. Le doy el 1-0 a Milei en Educación y Salud. Venían parejo, pero cuando Massa sacó a relucir el tema del psicotécnico hizo algo muy grave.

No es si esta semana vamos a debatir si Milei es loco o no, sino cómo hizo Massa para obtener información reservada del Banco Central. ¿A todos nos gustaría que si una empresa nos hace un psicotécnico se difunda? No extrañaría que Massa tenga información obtenida ilegalmente del Banco Central, o mintió. Uno no sabe qué es peor. Me inclino por lo primero.

Hernán Funes. Levemente arriba Massa; de menor a mayor y lento Milei

Lo vi a Massa arriba, más serio, amplio y sólido. Logró tener el control del debate en la primera parte e hizo dar explicaciones a Milei de sus propuestas, al revés de lo que se podría suponer.

Massa acompañó cada exposición, pregunta o acusación con información en Twitter. Hubo una estrategia digital de Massa

A Milei lo vi lento y tarde. Tardó 36 minutos en decir que hay un sector inmenso de Argentina que busca alternativas a la situación. Tardó una hora en hablar de un Estado caro. No dijo la palabra nafta, en una Argentina en crisis. Estuvo atado a toda la estrategia de Massa de tenerlo dominado. No se habló de Cristina, del papel de Massa en los Ejecutivos o en Diputados.

Aun así, Milei fue de menor a mayor. Confirmó que va a dolarizar la economía y eliminar el Banco Nación. Recién en su mensaje final comparó dos modelos de países: la realidad con el futuro.

Milei pidió ir a votar sin miedo. Sorprendió Massa con los datos de las propiedades de Milei en Estados Unidos. Al final terminó Massa levemente arriba. La pregunta es cuál es el impacto en el electorado.

Ariel Rodríguez. Massa le ganó a un Milei que nunca controló el debate

Hubo un ganador: fue Sergio Massa, siempre a la ofensiva, logrando poner a Milei a la defensiva. Decayó en el segundo tramo, pero Milei nunca consiguió tener el control discursivo del debate.

Massa fue claro para transmitir las ideas y sereno. La pregunta es si alcanzará para traducirse en votos para ganar la elección. El próximo domingo lo sabremos.

Agustín Dadamio . Ganó Massa, ante un Milei atado de manos

Creo que el ganador fue Massa, no por dar más golpes, sino porque se lo vio a un Milei atado de manos. Dio la sensación de que nunca pudo imponer su temática en los ejes. Dominó los hilos del debate Massa, y me dio la sensación de que fue el que más aprovechó esa instancia.

Si hubo un ganador, fue, por poco, Sergio Massa.

