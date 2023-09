Un galpón situado en Avellaneda al 5500, zona sudoeste de la ciudad, se prendió fuego este martes. Las pérdidas que ocasionó el incendio son totales.

El daño estructural afectó de tal manera que el techo quedó prácticamente caído. En principio, el origen del fuego fue una falla eléctrica generada por la tormenta.

“Estaba trabajando, no vi nada, estaba envuelto en llamas cuando llegamos. Las pérdidas son totales. El fuego estaba en el galpón, no entró a casa. Tenía hasta una moto. No quiero ni entrar. Aparentemente fue un cortocircuito”, contó el dueño del lugar al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3.

Los Bomberos primeros trabajaron para sofocar las llamas y luego en tareas de enfriamiento. No se reportaron heridos.