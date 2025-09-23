Santa Fe: Justicia ratifica orden de reparar tramo de la ruta nacional 11

Una resolución de la Cámara Federal de Rosario obliga a Vialidad Nacional a iniciar de inmediato las obras en 110 km entre Santa Fe y San Justo. El reclamo judicial había sido impulsado por el diputado José Corral.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ratificó una medida cautelar que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a comenzar de forma inmediata la reparación de 110 kilómetros de la Ruta Nacional 11, en el tramo que une la ciudad de Santa Fe con San Justo. Se trata de un corredor clave del centro-norte santafesino, que atraviesa localidades como Emilia, Nelson, Videla y Cabal, y cuyo deterioro ha sido denunciado por vecinos, transportistas y autoridades locales desde hace años.

La medida había sido dictada en primera instancia por el juez federal Aldo Alurralde, a raíz de una presentación realizada por el diputado provincial José Corral. Vialidad Nacional apeló, pero el fallo fue confirmado esta semana por la Cámara, que además exigió el inicio inmediato de las tareas de mantenimiento.

“Vialidad Nacional admitió un atraso de cinco años en las obras”, señaló el propio juez Alurralde, en declaraciones radiales. Aunque aclaró que aún debe resolverse la cuestión de fondo del expediente, destacó que la gravedad del estado de la ruta justificó el dictado de la cautelar.

El dato del abandono durante un lustro pone en evidencia no sólo la desinversión en infraestructura vial, sino también la continuidad del deterioro durante gestiones de distinto signo político. La traza se encuentra visiblemente dañada, con baches, falta de señalización y banquinas intransitables en muchos tramos, lo que aumenta los riesgos de accidentes.

Desde el ámbito judicial se remarcó que, más allá de las responsabilidades políticas, el foco está puesto en proteger la seguridad de quienes transitan la ruta a diario. La medida alcanza únicamente al tramo entre Santa Fe y San Justo, pero vecinos y autoridades del norte provincial ya advierten sobre la necesidad de extender las reparaciones a otros sectores igualmente afectados de la Ruta 11.

La causa, según confirmaron fuentes judiciales, continuará su curso para resolver el fondo del reclamo, lo que podría derivar en nuevas órdenes a Vialidad o incluso sanciones por incumplimiento, en caso de persistir la inacción.

Informe de Matías Arrieta.