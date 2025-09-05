Vialidad Nacional trabajará con dos frentes sobre la Ruta 178

Vialidad Nacional avanza con un plan de mejoras en la transitabilidad de la Ruta Nacional 178 mediante dos frentes principales de trabajo. Uno de ellos se pondrá en marcha la semana próxima en la travesía urbana de Las Rosas, con un servicio de bacheo integral. El otro se ubica entre Villa Eloísa y Armstrong, donde se llevan adelante acciones similares de reparación y refuerzo de la calzada.

En el caso de Las Rosas, las tareas comenzarán el lunes 8 de septiembre y comprenderán el fresado de desprendimientos y deformaciones, junto con la colocación de una nueva capa de rodamiento de material asfáltico en caliente. Estos trabajos se extenderán progresivamente hacia el sur, alcanzando zonas como La California, Montes de Oca, Las Parejas y, finalmente, la conexión con la autopista Rosario–Córdoba (RN 9), a la altura de Armstrong.

Durante la ejecución de las obras, se prevé la reducción de un carril en los tramos intervenidos, con paso alternado coordinado por banderilleros. Vialidad Nacional recomendó a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal presente y prever posibles demoras debido a la intensidad del tránsito en la región.

El segundo frente de trabajo, situado entre Villa Eloísa y la autopista Rosario–Córdoba, se desarrolla sobre un sector que ya había sido intervenido previamente con la técnica de reciclado y adición de cemento en la base. Allí, actualmente se avanza con el fresado y la colocación de una nueva carpeta de rodamiento. Al igual que en el tramo de Las Rosas, las tareas incluyen la reducción a un carril y tránsito asistido, además del recalce y compactación de banquinas, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y durabilidad en la vía.