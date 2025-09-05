La vieja ruta 9 seguirá cortada en Carcarañá por reparaciones en el puente

FOTO: El desborde del río Carcarañá se dio tras las tormentas del último fin de semana.

Vialidad Nacional determinó mantener el cierre total de la RN 1V09 (ex RN 9) entre Carcarañá y Correa ante las afectaciones provocadas por la crecida del río.

Con el descenso de las aguas, Vialidad Nacional comenzó las primeras evaluaciones en las que detectó erosiones en el talud de la ruta y en los laterales de los estribos. Se aguarda un menor nivel del río para estudiar la condición estructural del puente.

Paralelamente, Vialidad Nacional dispuso las primeras acciones de acopio de material y preparación de equipos para iniciar las reparaciones cuando las condiciones del río lo permitan. Colabora en el monitoreo y apoyo logístico la municipalidad de Carcarañá.

La restricción se sostiene para todo tipo de vehículos, también para motos, bicicletas y peatones. Los desvíos siguen hacia la autopista Rosario – Córdoba coordinados por fuerzas federales, provinciales y el municipio.