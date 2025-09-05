En vivo

Sociedad

La vieja ruta 9 seguirá cortada en Carcarañá por reparaciones en el puente

Lo determinó Vialidad Nacional tras la creciente y el posterior desborde del río, que interrumpió el tránsito rumbo a Correa.

05/09/2025 | 11:36Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El desborde del río Carcarañá se dio tras las tormentas del último fin de semana.

Vialidad Nacional determinó mantener el cierre total de la RN 1V09 (ex RN 9) entre Carcarañá y Correa ante las afectaciones provocadas por la crecida del río.

Con el descenso de las aguas, Vialidad Nacional comenzó las primeras evaluaciones en las que detectó erosiones en el talud de la ruta y en los laterales de los estribos. Se aguarda un menor nivel del río para estudiar la condición estructural del puente.

Paralelamente, Vialidad Nacional dispuso las primeras acciones de acopio de material y preparación de equipos para iniciar las reparaciones cuando las condiciones del río lo permitan. Colabora en el monitoreo y apoyo logístico la municipalidad de Carcarañá.

La restricción se sostiene para todo tipo de vehículos, también para motos, bicicletas y peatones. Los desvíos siguen hacia la autopista Rosario – Córdoba coordinados por fuerzas federales, provinciales y el municipio.

Lectura rápida

¿Qué determinó Vialidad Nacional? Mantener el cierre total de la RN 1V09 entre Carcarañá y Correa.

¿Quién explicó la situación del corte? Carlos Dolce, de Gestión de Riesgos.

¿Cuándo se decidió el corte preventivo? Hace más de 24 horas antes de que llegara el agua a la calzada.

¿Dónde se están realizando las evaluaciones? En la RN 1V09 entre Carcarañá y Correa.

¿Por qué se mantienen las restricciones? Debido a las afectaciones por la crecida del río y las erosiones detectadas.

