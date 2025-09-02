Corte en ruta 9 por desborde del río Carcarañá: “El agua va a subir más”

La situación en la localidad de Correa es crítica tras las recientes tormentas debido al aumento del caudal del río Carcarañá. Carlos Dolce, Director de Gestión de Riesgos, confirmó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que el corte en la Ruta 9 y el Carcarañá se estableció de manera preventiva ante el paso del agua sobre la calzada.

"Hace más de 24 horas se decidió el corte preventivo antes de que llegara el agua a la calzada, porque siempre en esto es mejor prevenir y asegurarnos de antemano", explicó.

Dolce destacó que el agua sigue fluyendo y se espera que continúe en las próximas horas. "Estamos trabajando mancomunadamente con la Federación Santafesina de Bomberos, personal comunal y Protección Civil para mitigar los efectos de la crecida", agregó.

La información sobre el flujo del río indica que el pico esperado en Pueblo Andino podría alcanzar los 10 metros, habiendo llegado ya a 8.10 metros. "Venimos en comunicación permanente con los presidentes comunales y los cuerpos de bomberos, porque en algunos casos hay familias que necesitan ser evacuadas", indicó.

En cuanto a las evacuaciones, Dolce mencionó que en Correa, "ayer hubo seis personas evacuadas por necesidad de salir de sus hogares, que ya volvieron y están en casa de familiares". Actualmente, se colabora con familias en zonas de riesgo, aunque no hay personas en un centro de evacuación. "Los distintos municipios tienen los dispositivos listos en caso de que alguna familia no tenga donde ir", aseguró.

Las previsiones para las próximas horas son preocupantes, ya que se anticipa un aumento adicional del agua en el río Carcarañá. "El agua va a subir dos metros más, y eso implica que en determinados lugares puede ser un poco menos", explicó Dolce. Recomendó a la población que se mantenga informada a través de las redes sociales de los municipios y que, si es posible, levanten los muebles y se preparen para el aumento del caudal.

Entrevista de Lucas Correa.