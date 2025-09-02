Tormenta en Santa Fe: ¿Qué rutas continúan con el tránsito cortado?

Las intensas lluvias y tormentas del fin de semana generaron complicaciones en rutas y accesos en la zona de Rosario y una parte de la provincia de Santa Fe. A las 8.50 de este martes, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) emitió un reporte actualizado con información de cada traza afectada.

- RN 8 KM 355

Continúa el corte total de tránsito. Los cortes dispuestos son en RN8 y RP14 por parte de la Guardia Provincial y en RN8 a la altura del Parque Industrial por parte de Gendarmería Nacional.

- RN 9 vieja:

Se mantiene el corte entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá.

- RN 11

Tránsito habilitado en la intersección con RP 41s en el acceso a Pueblo Irigoyen.

- RN 34

Tránsito habilitado entre San Genaro y Totoras.

- RP 15

Corte total hacia RP 6 en el acceso a Cruz Alta (Córdoba).