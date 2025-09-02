Tormenta en Santa Fe: ¿Qué rutas continúan con el tránsito cortado?
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó las últimas novedades sobre las calzadas y las complicaciones que generó la lluvia.
02/09/2025 | 10:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Complicaciones en rutas santafesinas por la tormenta.
Las intensas lluvias y tormentas del fin de semana generaron complicaciones en rutas y accesos en la zona de Rosario y una parte de la provincia de Santa Fe. A las 8.50 de este martes, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) emitió un reporte actualizado con información de cada traza afectada.
- RN 8 KM 355
Continúa el corte total de tránsito. Los cortes dispuestos son en RN8 y RP14 por parte de la Guardia Provincial y en RN8 a la altura del Parque Industrial por parte de Gendarmería Nacional.
- RN 9 vieja:
Se mantiene el corte entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá.
- RN 11
Tránsito habilitado en la intersección con RP 41s en el acceso a Pueblo Irigoyen.
- RN 34
Tránsito habilitado entre San Genaro y Totoras.
- RP 15
Corte total hacia RP 6 en el acceso a Cruz Alta (Córdoba).
