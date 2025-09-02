En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

Radioinforme 3 Rosario Notas

Tormenta en Santa Fe: ¿Qué rutas continúan con el tránsito cortado?

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó las últimas novedades sobre las calzadas y las complicaciones que generó la lluvia.

02/09/2025 | 10:30Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Complicaciones en rutas santafesinas por la tormenta.

FOTO: Complicaciones en rutas santafesinas por la tormenta.

Las intensas lluvias y tormentas del fin de semana generaron complicaciones en rutas y accesos en la zona de Rosario y una parte de la provincia de Santa Fe. A las 8.50 de este martes, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) emitió un reporte actualizado con información de cada traza afectada.

- RN 8 KM 355

Continúa el corte total de tránsito. Los cortes dispuestos son en RN8 y RP14 por parte de la Guardia Provincial y en RN8 a la altura del Parque Industrial por parte de Gendarmería Nacional.

- RN 9 vieja:

Se mantiene el corte entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá.

- RN 11

Tránsito habilitado en la intersección con RP 41s en el acceso a Pueblo Irigoyen.

- RN 34

Tránsito habilitado entre San Genaro y Totoras.

- RP 15

Corte total hacia RP 6 en el acceso a Cruz Alta (Córdoba).

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el fin de semana?
Se registraron intensas lluvias y tormentas en la zona de Rosario y parte de la provincia de Santa Fe, causando complicaciones en rutas y accesos.

¿Quién emitió el reporte sobre las rutas afectadas?
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) emitió un reporte actualizado a las 6.45 de este martes.

¿Cuántos evacuados hay en María Teresa?
Hay 45 evacuados en María Teresa debido a las intensas lluvias.

¿Dónde se mantienen los cortes de tránsito?
Los cortes de tránsito se mantienen en RN 8, RP 14, RN 11, RN 34 y RP 15.

¿Por qué se produjeron los cortes en las rutas?
Los cortes se produjeron por el desborde de ríos y el impacto de las intensas lluvias en la infraestructura vial.

