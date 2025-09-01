María Teresa: baja el agua y piden artículos de limpieza tras el temporal

La localidad de María Teresa, en la provincia de Santa Fe, enfrenta una mejora en la situación tras las intensas lluvias e inundaciones que la afectaron gravemente. Pedro Obuljen, director provincial de protección civil de la zona sur, informó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que desde el mediodía el agua empieza a escurrir más rápido.

"Se ve que ya escurrió toda el agua que tenía que escurrir en los campos", destacó, señalando que los canales y drenajes naturales están funcionando adecuadamente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pesar de la mejora en el escurrimiento del agua, la situación para los autoevacuados es complicada. "La gente que por ahí estaba autoevacuada ya empezó a entrar a su domicilio y encontró muchas cosas", comentó, y añadió que es necesario duplicar la asistencia a estas personas.

Hasta el momento, se registraron 60 evacuados, algunos de los cuales se encuentran en un hospital debido a problemas de salud, y otros en centros de evacuación habilitados por la comuna.

En cuanto a la infraestructura vial, la ruta 8 permanece cortada entre la intersección con la ruta 14, lo que afecta el tránsito hacia Venado Tuerto y Buenos Aires. Obuljen indicó que "Gendarmería me avisó que hasta mañana (martes) va a estar cortada" y que la situación es supervisada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

/Inicio Código Embebido/

Radioinforme 3 Rosario Servicios. Siguen los cortes en rutas y accesos tras el temporal en Santa Fe La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó las últimas novedades sobre las calzadas y las complicaciones que generó la lluvia. Carlos Dolce, director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana de Rosario, habló sobre cómo seguirá la situación.

/Fin Código Embebido/

Sobre la ayuda a los afectados, mencionó que se están organizando campañas de donación, aunque pidió no saturar a la localidad con donaciones innecesarias. "Lo que va a necesitar mucho la gente acá son artículos de limpieza", subrayó.

También recordó otras inundaciones recientes en la región, como en Vera y El Trébol, pero destacó que en María Teresa la gran masa de agua caída complicó el drenaje en el pueblo, haciendo que la situación fuera más difícil de manejar.

Entrevista de Lucas Correa.