Inundación en María Teresa: "Hay mucha cantidad de agua dentro de las viviendas"

María Teresa enfrenta una situación crítica tras las intensas lluvias que han afectado a la región. Pedro Obuljen, director provincial de Protección Civil de la Zona Sur, reportó que la localidad se divide en dos sectores: el "pueblo nuevo" y el "pueblo viejo". Mientras que en el primero el agua ha drenado considerablemente, en el segundo persiste una gran cantidad de agua dentro de las viviendas.

Obuljen indicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que "tenemos agua solamente sobre las calles, no en las casas" en el pueblo nuevo, pero en el pueblo viejo "tenemos mucha cantidad de agua dentro de las viviendas". Las mediciones de lluvia en la zona son alarmantes, alcanzando hasta 300 milímetros en algunos lugares de María Teresa y más de 150 milímetros en toda la zona sur de la provincia de Santa Fe.

La situación ha llevado a la evacuación de varias personas. "Tenemos evacuados acá en la localidad de María Teresa y muchos auto evacuados que se trasladan a los familiares o a algún amigo", señala Obuljen. En La Chispa, se reportan 25 evacuados, mientras que en Santa Teresa hay 45 evacuados, muchos de los cuales también han optado por auto evacuarse.

El director de Protección Civil también detalló las condiciones extremas dentro de algunas viviendas, mencionando que "en un barrio particularmente teníamos hasta un metro de agua dentro de la vivienda". La dificultad para acceder a las zonas más afectadas ha sido un desafío, con camiones de bomberos trabajando arduamente para rescatar a los afectados.

A pesar de que el agua en las calles de María Teresa ha comenzado a drenar, el pueblo viejo sigue enfrentando problemas significativos. "Sí, sí, tenemos mucha, mucha agua todavía en algunas casas", afirmó Obuljen, quien también destacó la labor de los bomberos voluntarios y el trabajo conjunto con las municipalidades y comunas para hacer frente a esta emergencia.

Obuljen concluyó que "esta gran cantidad de agua por ahí no, no, no la esperábamos", haciendo referencia a las inusuales precipitaciones acumuladas durante agosto, que han complicado la situación en la región.

Entrevista de Alberto Lotuf.