Siguen los cortes en rutas y accesos tras el temporal en Santa Fe

Las intensas lluvias y tormentas del fin de semana generaron complicaciones en rutas y accesos en la zona de Rosario y una parte de la provincia de Santa Fe. A las 10 de este lunes, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) emitió un reporte actualizado con información de cada traza afectada.

- RN 8 KM 355

Continúa el corte total de tránsito. Los cortes dispuestos son en RN8 y RP14 por parte de la Guardia Provincial y en RN8 a la altura del Parque Industrial por parte de Gendarmería Nacional.

- RN 33

RN 33 y Avellaneda en Pérez: habilitada.

- RN 9 vieja

Circulación entre Armstrong y Cañada de Gómez: habilitada.

Se mantiene el corte entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá.

- RN 11

Corte total en la intersección con RP 41s en el acceso a Pueblo Irigoyen.

Tránsito habilitado entre Arocena y Barrancas.

- RP 14

Circulación con precaución a la altura de María Teresa.

- RN 34

Corte total entre San Genaro y Totoras.

Se realizan desvíos sentido hacia el norte en RP 91 y sentido hacia el sur en RP 65.

Corte total entre Las Bandurrias y Centeno.

Se realizan desvíos sentido hacia el sur en RP 66 y sentido hacia el norte en RP 65.

- RP 15

Corte total en la intersección con autopista Rosario-Córdoba sentido hacia Cruz Alta (Córdoba).

No se permite el acceso a Arteaga.

- RP 92

Corte total entre Arteaga y Cruz Alta (Córdoba).

Panorama para el resto de la jornada

La situación meteorológica en Rosario y sus alrededores muestra una notable mejora tras las intensas tormentas que afectaron la región. Carlos Dolce, director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana de Rosario, brindó un informe detallado sobre la situación actual en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“La situación ha mejorado y las localidades más afectadas, como María Teresa, están normalizando su situación. El agua está drenando correctamente y los equipos están abocados a la atención de los problemas que trajo la tormenta”, afirmó Dolce.

A pesar de la mejora, se mantiene una alerta por posibles lluvias en el centro y norte de la provincia. “Estamos esperando que en el transcurso de la mañana la situación del clima mejore. Entendemos que hacia el mediodía la situación en nuestra región va a mejorar”, añadió el director.

En relación al río Carcarañá, Dolce destacó que han estado monitoreando la situación en colaboración con el intendente de Pueblo Andino. “El nivel del Carcarañá está creciendo, pero a un ritmo más bajo. Estamos en contacto con las autoridades y monitoreamos de forma permanente”, explicó.

Sobre las evacuaciones, Dolce reportó que hay 25 evacuados en la localidad de Las Chispas y 21 en María Teresa. “El agua viene bajando y seguramente, con la atención conjunta del municipio y del gobierno provincial, se va a trasladar a la gente a sus casas”, comentó.

En cuanto a la infraestructura vial, Dolce indicó que se están actualizando los informes de la agencia provincial y que algunos cortes en las rutas podrían continuar. “Invito a la población a seguir escuchando los informes para tener la información fresca”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.